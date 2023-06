Setelah Sempat Bocor di Media Sosial, Akhirnya Lana Del Rey Rilis Single Say Yes to Heave

Lana Del Rey yang baru saja secara resmi merilis single 'Say Yes To Heaven'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi dan juga penulis lagu Lana Del Rey secara resmi merilis single 'Say Yes to Heaven'.

Uniknya lagu yang dirilis setelah pembuatan album Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd tersebut sempat bocor di media sosial beberapa waktu lalu.

Potongan single tersebut sempat beredar di berbagai sosial media seperti TikTok, alhasil hal itu memberikan dampak ke lagu yang baru dirilis.

Rupanya lagu tersebut berusia sudah cukup lama, karena sudah ditulis sejak 2012 lalu yang dibantu Rick Nowels sebagai co-writer. Hingga akhirnya di tahun 2016 bagian-bagian lagu ini mulai bocor di internet, dan versi penuh dan panjangnya bocor di 2020.

"Agar membedakan dengan versi yang sudah bocor, aku menyematkan gitar listrik sebagai elemen yang kuat, tapi tetap berusaha untuk mempertahankan moodnya," ujar Lana Del Rey.

Track kedua lagu 'Say Yes to Heaven' menjawab tren TikTok belakangan, yakni lagu-lagu diremix.

Lagu itu juga memiliki versi speed up atau biasa disebut remix ini sebagai cara Del Rey dalam menghormati tempat di mana lagu ini pertama populer dengan membuat 'Say Yes to Heaven – Sped Up'.

Single terbaru Lana Del Rey sudah bisa didengar di berbagai digital streaming platforms.

Lagu ini juga sekaligus sebagai lagu untuk dipakai sebagai bagian dari beberapa konten di aplikasi-aplikasi media sosial.

Imbas dari viralnya lagu tersebut sebelum resmi dirilis yakni membuat pendengar lagu 'Say Yes to Heaven' kini cukup tinggi.

Bersamaan dengan perilisan tersebut tagar #SayYesToLana juga digalakan. Ini bukan kali perdana lagu Lana Del Rey viral di media sosial, sebelumnya ada lagu Radio yang kerap seliweran di media sosial.