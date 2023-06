Chord Gitar dan Lirik Lagu Hanya Untukmu - Ida Laila: Berulang-ulang Kali, Telah Ku Katakan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Hanya Untukmu yang dipopulerkan Ida Laila.

Lagu Hanya Untukmu diciptakan oleh S. Achmadi.

Meski termasuk lagu dangdut lawas, lagu Hanya Untukmu kembali booming dan banyak dinyanyikan penyanyi dangdut saat ini.

Sebut saja Dike Sabrina dan Rosynta Dewi.

Chord Gitar Hanya Untukmu - Ida Laila :

Capo di fret 5



Intro : C Am C Am

C Am C Am C

G-G-Am G-G-Am

.

C

berulang-ulang kali

G

telah ku katakan

Dm

diriku ini hanyalah

Am

seorang biduan

.

C

jangan engkau cemburu

G

kepada diriku

Dm

cinta dan kasihku

Am

hanyalah untukmu

C C -D C

hanyalah untukmu

.

Int. C F-F-F G-G-G F-F-F

C -F C

C G

.

Reff :

C

memang senyum kuberikan

C

kepada semua orang

Dm G

namun cinta dan kasihku

F C

hanya untukmu seorang

G Am

hanya untukmu seorang

.

C

memang duniaku ini

G

penuh kebebasan

Dm

namun engkau jangan ragu

Am

serta bimbang

C C -D C

jangan ragu dan bimbang

.

Int. C F-F-F G-G-G F-F-F

C -F C

C G

.

Reff :

C

memang senyum kuberikan

C

kepada semua orang

Dm G

namun cinta dan kasihku

F C

hanya untukmu seorang

G Am

hanya untukmu seorang

.

C

memang duniaku ini

G

penuh kebebasan

Dm

namun engkau jangan ragu

Am

serta bimbang

C

jangan ragu dan bimbang

(Tribunnews.com)