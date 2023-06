Chord Gitar dan Lirik Lagu Menua Bersama - Rahmania Astrini: Ketika Ku Lihat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Menua Bersama yang dipopulerkan oleh Rahmania Astrini.

Lagu Menua Bersama dirilis pada tahun 2017.

Baru-baru ini pihak promotor konser Coldplay di Jakarta mengumumkan Rahmania Astrini bakal jadi tamu istimewa dalam konser Coldplay.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Menua Bersama - Rahmania Astrini:

Intro :

Dm C

Dm C Am-G-F

Dm C

ketika ku lihat

F C

kisah mereka

Dm C

oh terasa indah

F -D/F# G

bagaikan cerita

Dm C

walau waktu menjauh,

F C

hati kian berlabuh

Dm C -Am7 E A

sungguh tergambar cinta sejati

Reff :

D G

saling bantu berdiri

Bm A G

tersenyum dan menatih

Em D/F#

ku ingin seperti mereka

G E/G# A

menua bersama

D G

berjanji saling menunggu

Bm A E

bila pergi lebih dulu

Em D/F#

ku ingin seperti mereka

G A D

menua bersama

Em D/F#

hari silih berganti,

Em D/F#

musim pun berlanjut

Em D/F#

cinta terus bersemi

G A

di tepian waktu

Bb Am

dan anganku pun terbawa

Gm Am

mengharapkan yang sama

Bb Am

oh akankah cintaku

A

seperti ini

Reff :

D G

saling bantu berdiri

Bm A G

tersenyum dan menatih

Em D/F#

ku ingin seperti mereka

G E/G# A

menua bersama

D G

berjanji saling menunggu

Bm A E

bila pergi lebih dulu

Em D/F#

ku ingin seperti mereka

G A (-F#)

menua bersama

[Overtune]

Reff :

E A

saling bantu berdiri

C#m B A

tersenyum dan menatih

F#m E/G#

ku ingin seperti mereka

A F#/Bb B

menua bersama

E A

berjanji saling menunggu

C#m B F#

bila pergi lebih dulu

F#m E/G# A E

ku ingin seperti mereka

F#m E/G#

ku ingin seperti mereka

A B E

menua bersama

(Tribunnews.com)