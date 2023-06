Coldplay Umumkan Konser Asia 2024, Di Singapura Jadwalnya 4 Hari, Orang Indonesia Sambut Gembira

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Coldplay memberikan kabar mengejutkan terkait tur Asia tahun depan atau 2024.

Chris Martin dkk akan tampil selama 4 hari di Singapura.

Pengumumkan resmi itu diumumkan melalui akun instagram Coldplay yang terverifikasi pada Senin (12/6/2023).

Coldplay dijadwalkan akan tampil di Singapore National Stadium.

Mulai tanggal 23 hingga 27 Januari 2024.

JANUARY

23: Singapore - Singapore National Stadium

24: Singapore - Singapore National Stadium

26: Singapore - Singapore National Stadium

27: Singapore - Singapore National Stadium," tulis pengumuman tersebut.

Tertulis bahwa tiket pre sale tur Asia bertajuk MusicOfTheSpheresWorldTour ini akan dijual pada 19 Juni 2023.

"NEW ASIA 2024 DATES ANNOUNCED

Register via link in bio for ticket presale - begins Monday, June 19," lanjut pengumuman tersebut.

Sementara untuk penjualan tiket umum akan berlangsung sehari setelahnya ada 20 Juni 2023.

"General sale begins on Tuesday, June 20.

#MusicOfTheSpheresWorldTour delivered by @dhl_global, tulis lagi pengumuman tersebut.

Berikut pengumuman lengkapnya: