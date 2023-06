Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Sonnet - The Verve

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia Sonnet yang dipopulerkan oleh The Verve.

The Verve band rock Inggris

Sonnet merupakan bagian dari album ketiga mereka Urban Hymns yang dirilis pada 1997.

Lirik lagu Sonnet - The Verve:

My friend and me

Looking through her red box of memories

Faded I'm sure

But love seems to stick in her veins you know

Yes, there's love if you want it

Don't sound like no sonnet, my lord

Yes, there's love if you want it

Don't sound like no sonnet, my lord

My lord

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Somebody That I Used To Know - Gotye ft Kimbra

Why can't you see

That nature has its way of warning me

Eyes open wide

Looking at the heavens with a tear in my eye

Yes, there's love if you want it

Don't sound like no sonnet, my lord

Yes, there's love if you want it

Don't sound like no sonnet, my lord

My lord

Sinking fast within a boat without a hull

My lord

Dreaming about the day when I can see you there

My side

By my side

Here we go again and my head is gone, my lord

I stop to say hello

'Cause I think you should know by now

By now

By now

By now

By now

By now

Oh, by now

Oh, by now

Oh, by now

Oh, by now

Lirik lagu terjemahan Bahasa Indonesia Sonnet - The Verve:

Teman saya dan saya

Melihat melalui kotak merah kenangannya

Memudar Saya yakin

Tapi cinta sepertinya menempel di nadinya Anda tahu

Ya, ada cinta jika Anda menginginkannya

Tidak terdengar seperti tidak ada soneta, Tuanku

Ya, ada cinta jika Anda menginginkannya

Tidak terdengar seperti tidak ada soneta, tuanku Tuanku

Mengapa

Anda tidak bisa melihat

Alam memiliki cara untuk memperingatkan saya

Mata terbuka lebar

Melihat ke langit dengan air mata di mataku

Ya, ada cinta jika Anda menginginkannya

Jangan terdengar seperti tidak ada soneta, Tuanku

Ya, ada cinta jika Anda menginginkannya

Jangan terdengar seperti tidak ada soneta, Tuanku

Tenggelam dengan cepat di dalam perahu tanpa lambung

Tuanku

Bermimpi tentang hari ketika aku bisa melihatmu di sana

Sisiku

Di sisiku

Ini kita pergi lagi dan kepalaku hilang, Tuanku

Aku berhenti untuk menyapa

Karena kupikir kau harus tahu sekarang Sekarang

Sekarang

Sekarang

Sekarang

Sekarang

sekarang

Oh, sekarang

Oh, sekarang

Oh, sekarang

Oh, sekarang

(Tribunnews.com)