Chord Gitar dan Lirik Lagu Wani Gelute - Denny Caknan: Dia Bidadari yang Harus Ku Jaga

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu terbaru dari Denny Caknan, yakni Wani Gelute.

Lagu Wani Gelute dapat dimainkan dari kunci F.

Lagu ini diketahui merupakan karya keempat dari 12 karya di album Denny Caknan bertajuk "Kalih Welasku".

Chord Gitar dan Lirik Wani Gelute - Denny Caknan

F Em

dia bidadari

G

yang harus ku jaga

Am -G

hingga akhir nafasku

F G Em

simpenen bondo dunyomu

(Am)

ra perlu

.

Intro: Am Em Dm -G C C-Bm

Am Em Dm -G C

.

Dm

bondo dunyo duk ukurane

G Em

mung kanggo ngerah atine

A Dm

duet kentalan mbok nduweni

G C

ra iso nggo nikung ati

.

Dm

helleh mung kowe tak pur siji

G Em

mlayuo banter tetep tak tututi

A Dm

soal bondo kowe oleh menang

G C

soal tresno aku sing di sayang

.

F G

pasangen kuda-kudamu

Em Am-G-Am

tokno kabeh kanuraganmu

Dm F G

aku ora bakal mlayu

.

Reff:

F

wani gelute

G Em

yen kudu pisah ro dek e

Am Dm

ngemong ku wis suwi

G C

ngrumat nganti nibo nangi

.

F

wani gelute

G Em

bakal tak jogo selawase

Am Dm

saking gedene tresnoku

G

macem macem aku

.

Musik: Am Em Dm -G C C-Bm

Am Dm G C

Dm -G C G C

.

Dm

bondo dunyo duk ukurane

G Em

mung kanggo ngerah atine

A Dm

duet kentalan mbok nduweni

G C

ra iso nggo nikung ati

.

Dm

helleh mung kowe

G Em A

nggur tangan kiwoku ngatasi

Dm G

bondo kowe menang

C

aku sing disayang

.

F G

pasangen kuda-kudamu

Em Am

tokno kabeh kanuraganmu

Dm F G

aku ora bakal mlayu

.

Reff:

C-G-F

wani gelute

G Em

yen kudu pisah ro dek e

Am Dm

ngemong ku wis suwi

G C

ngrumat nganti nibo nangi

.

F

wani gelute

G Em

bakal tak jogo selawase

Am Dm

saking gedene tresnoku

G C G

macem macem aku musuhm

.

F

wani gelute

G Em

yen kudu pisah ro dek e

Am Dm

ngemong ku wis suwi

G C

ngrumat nganti nibo nangi

.

F

wani gelute

G Em

bakal tak jogo selawase

Am Dm

saking gedene tresnoku

G C

macem macem aku musuhmu

.

F Em

dia bidadari

G

yang harus ku jaga

Am

hingga akhir nafasku

F G Em

simpenen bondo dunyomu

(Am)

ra perlu

.

Outro: Am Em Dm Am-G-G-Am

Lagu Wani Gelute

