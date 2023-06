Lagu Ciptaan Aldi Taher untuk Messi Diunggah di Instagram Resmi FIFA World Cup

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Aldi Taher kembali viral setelah lagu ciptaannya berjudul Why Mr. Messi diunggah dalam Instagram resmi FIFA World Cup.

Lagu tersebut dibuat oleh Aldi Taher atas kekecewaannya lantaran Lionel Messi dikabarkan batal untuk main dalam Internasional Friendly Match melawan Indonesia pada 19 Juni 2023 mendatang.

Dalam unggahan Instagram resmi FIFA World Cup terlihat potongan aksi Messi di atas lapangan hijau yang tengah mengolah si kulit bundar.

Namun dalam video musik tersebut terdengar lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Aldi Taher berjudul Why Mr. Messi.

"Abang kita semua Lionel Messi," tulis keterangan alam unggahan FIFA World Cup, Rabu (14/6/2023).

Lirik tersebut pun terdengar dimana Aldi Teher menanyakan alasan Messi batal tampil melawan Indonesia untuk memperkuat Timnas Argentina.

"Come to Indonesia Mr. Messi

Why?

Please come to Indonesia man

We waiting for you bro

We love you

Why you don’t come to Indonesia," bunyi lirik lagu Aldi Taher.

Unggahan tersebut pun sontak membuat warganet menandai akun Instagram mantan suami Dewi Perssik itu.

Sehingga Aldi Taher ikut menanggapi cuitan dari para pengikutnya di Instagram.

"Why Mr. Messi. Please come to Indonesia man (Lionel Messi), we waiting for you bro," tulis Aldi Taher.

Di balik gayanya yang gemar melawak, ada alasan mengharukan yang simpan Aldi Taher. Ia mengaku tak mau stres hingga harus menjaga fisiknya tetap fit. (Kolase Tribunnews)

Diketahui Timnas Indonesia akan melakukan Internasional Friendly Match dengan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Juni 2023.

Sejauh ini tiket pertandingan persahabatan tersebut telah laku terjual habis.