Lirik Lagu dan Terjemahan Everglow - Coldplay: They Say People Come, Say People Go

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Everglow yang dipopulerkan oleh Coldplay

Lagu Everglow masuk dalam album A Head Full of Dreams yang dirilis tahun 2015.

Lagu ini menggambarkan seseorang yang merindukan kebahagiaan masa lalu dan berusaha untuk meraih kembali cahaya dalam hidupnya.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Everglow - Coldplay:

Oh, they say people come, say people go

Oh, kata pepatah orang-orang datang dan pergi

This particular diamond was extra special

Berlian yang satu ini sangat istimewa

And though you might be gone, and the world may not know

Dan meskipun kau mungkin saja pergi, dan dunia mungkin tak tahu

Still I see you, celestial

Aku tetap melihatmu, kayangan

Like a lion you ran, a goddess you rolled

Kau berlari bak singa, kau berayun bak dewi

Like an eagle, you circle, in perfect purple

Kau berkeliling baik elang dalam warna merah jambu sempurna

So how come things move on?

Jadi bagaimana mungkin segalanya terus bergerak?

How come cars don’t slow?

Bagaimana bisa mobil-mobil tak melambat?

When it feels like the end of my world

Saat rasanya seperti akhir duniaku

When I should, but I can’t, let you go?

Saat aku seharusnya, tapi aku tak bisa, melepasmu?

But when I’m cold, cold

Tapi saat aku kedinginan

Oh, when I’m cold, cold

Oh, saat aku kedinginan

There’s a light that you give me when I’m in shadow

Ada cahaya yang kau berikan padaku saat aku dalam bayangan

There’s a feeling you give me, an everglow

Ada perasaan yang kau beri padaku, yang terus bersinar

Like brothers in blood, sisters who ride

Seperti saudara sedarah, saudari yang berkendara

And we swore on that night we’d be friends 'til we die

Dan kita bersumpah di malam itu kita kan berteman hingga mati

But the changing of winds, and the way waters flow

Tapi perubahan angin, dan aliran air

Life is short as the falling of snow

Hidup ini singkat seperti jatuhnya salju

And now, I’m gonna miss you, I know

Dan kini, aku kan merindukanmu, aku tahu

But when I’m cold, cold

Tapi saat aku kedinginan

In water rolled, salt

Di air bergulung, garam

I know that you’re with me and the way you will show

Aku tahu kau bersamaku dan caramu kan menunjukkan

And you’re with me wherever I go

Dan kau bersamaku kemana pun kupergi

And you give me this feeling, this everglow

Dan kau memberiku perasaan ini, yang terus bersinar ini

Oh, what I would give for just a moment to hold

Oh, yang kan kuberikan hanyalah sesaat tuk direngkuh

Yeah, I live for this feeling, it’s everglow

Yeah, aku hidup demi perasaan ini, yang terus bersinar

So if you love someone, you should let them know

Maka jika kau mencintai seseorang, kau harus memberitahunya

Oh, the light that you left me will everglow

Oh, cahaya yang kau tinggalkan untukku akan terus bersinar

(Tribunnews.com)