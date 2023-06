Lirik Lagu dan Terjemahan Who Told You - J Hus feat Drake: Who Told You Bad Man Don't Dance?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Who Told You yang dipopulerkan oleh J Hus dan Drake.

Lagu berjudul Who Told You dirilis pada 8 Juni 2023, lalu.

Lirik Lagu Who Told You - J Hus feat Drake

Mm, mm

Mm, mm

Yeah, yeah



Who told you bad man don’t dance?

Who told you gangsters don’t dance?

Even with a wap on my hip, I dance

Bad man, take another sip and dance

Two left feet, don’t trip and dance

The gyal want me, I might give her a chance

Give her a look, she give me a glance

She wore that tight dress just to enhance



Your likkle bum-bum

Never seen you before, where you come from?

You got a fat pum-pum, I got a long Johnson

I know I never met you at random

This must be destiny, that’s why you’re next to me

You feel like ecstasy

This must be destiny, that’s why you’re next to me

You feel like ecstasy



Who told you bad man don’t dance?

Who told you gangsters don’t dance?

Even with a wap on my hip, I dance

Bad man, take another sip and dance

Two left feet, don’t trip and dance

The gyal want me, I might give her a chance

Give her a look, she give me a glance

She wore that tight dress just to enhance

Touch my forehead, chest, left shoulder

Then right side, pray my brothers are good outside

I know the vibes, I know the vibes

You’re the one, girl, stop rollin’ eyes

I find love and it slowly dies

So Lilah Pi, don’t make my eye cry

Let me hold your controlla, I am not one of these controlling guys

I want you to touch road with the girls-dem, and socialize

Enjoy your life, your backside is so fit, it opens eyes

I know the vibes, I know the vibes

Just ‘cause I’m not jealous doesn’t mean I don’t care, that’s just not fair

I knew you were trouble, I was unprepared

If I were married, this might turn a scandalous affair

Trouble is there, trouble is there

Trouble been right there, trouble is there

Trouble gon’ find me anywhere, trouble gon’ find me, bubble and wine-y

Ayy, trouble gon’ find me, trouble’ll find me anywhere

Trouble’ll find me, trouble will find me

It’s okay, girl, bubble and wine-y

They want me dead, but don’t remind me

Both hands around you, it’s not tiny



Who told you bad man don’t dance?

Who told you gangsters don’t dance?

Even with a wap on my hip, I dance

Bad man, take another sip and dance

Two left feet, don’t trip and dance

The gyal want me, I might give her a chance

Give her a look, she give me a glance

She wore that tight dress just to enhance

If you come close, I’ma explode

Gyal there carryin’ a heavy load

Whine your waist in a semi-circle

Gettin’ money fast, man’s not a turtle

Had to go through so many hurdles

Block’s so hot like inferno

Had some issues that were internal

Had a mad life, I could write a journal

But I can’t lie, I love the journey

Me and the money had matrimony

All the ratchet gyals wan’ pattern up

All the posh gyals get ratchet for me

If you love me, you’re clappin’ for me

If you throw it, I catch it, trust me

Gyal come from far, even upsuh

I want the best, not comme ci, comme ca



Who told you bad man don’t dance?

Who told you gangsters don’t dance?

Even with a wap on my hip, I dance

Bad man, take another sip and dance

Two left feet, don’t trip and dance

The gyal want me, I might give her a chance

Give her a look, she give me a glance

She wore that tight dress just to enhance

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Who Told You - J Hus feat Drake

Mm, mm

Mm, mm

Ya, ya



Siapa bilang orang jahat tidak menari?

Siapa bilang gangster tidak menari?

Bahkan dengan wap di pinggulku, aku menari

Orang jahat, minum lagi dan menari

Dua kaki kiri, jangan tersandung dan menari

Gyal menginginkanku, aku mungkin memberinya kesempatan

Beri dia tatapan, dia beri aku tatapan

Dia mengenakan gaun ketat itu hanya untuk meningkatkan



Gelandangan sepertimu

Belum pernah melihatmu sebelumnya, dari mana asalmu?

Kamu punya pum-pum yang gemuk, aku punya Johnson yang panjang

Aku tahu aku tidak pernah bertemu denganmu secara acak

Ini pasti takdir, itu sebabnya kau di sampingku

Kamu merasa seperti ekstasi

Ini pasti takdir, itu sebabnya kau di sampingku

Kamu merasa seperti ekstasi



Siapa bilang orang jahat tidak menari?

Siapa bilang gangster tidak menari?

Bahkan dengan wap di pinggulku, aku menari

Orang jahat, minum lagi dan menari

Dua kaki kiri, jangan tersandung dan menari

Gyal menginginkanku, aku mungkin memberinya kesempatan

Beri dia tatapan, dia beri aku tatapan

Dia mengenakan gaun ketat itu hanya untuk meningkatkan

Sentuh dahi, dada, bahu kiriku

Lalu sebelah kanan, doakan saudara-saudaraku baik-baik saja di luar

Aku tahu getarannya, aku tahu getarannya

Kaulah, gadis, berhentilah memutar mata

Aku menemukan cinta dan perlahan mati

Jadi Lilah Pi, jangan membuat mataku menangis

Biarkan aku memegang kendalimu, aku bukan salah satu dari orang-orang yang mengendalikan ini

Aku ingin kamu menyentuh jalan dengan gadis-demi, dan bersosialisasi

Nikmati hidup kamu, bagian belakangmu sangat bugar, itu membuka mata

Aku tahu getarannya, aku tahu getarannya

Hanya karena aku tidak cemburu bukan berarti aku tidak peduli, itu tidak adil

Aku tahu kau bermasalah, aku tidak siap

Jika aku menikah, ini mungkin berubah menjadi perselingkuhan yang memalukan

Ada masalah, ada masalah

Masalah ada di sana, masalah ada di sana

Masalah akan menemukan aku di mana saja, masalah akan menemukan aku, gelembung dan anggur-y

Ayy, masalah akan menemukan aku, masalah akan menemukan aku di mana saja

Masalah akan menemukan aku, masalah akan menemukan aku

Tidak apa-apa, gadis, gelembung dan anggur-y

Mereka ingin aku mati, tapi jangan ingatkan aku

Kedua tangan di sekitar kamu, itu tidak kecil



Siapa bilang orang jahat tidak menari?

Siapa bilang gangster tidak menari?

Bahkan dengan wap di pinggulku, aku menari

Orang jahat, minum lagi dan menari

Dua kaki kiri, jangan tersandung dan menari

Gyal menginginkanku, aku mungkin memberinya kesempatan

Beri dia tatapan, dia beri aku tatapan

Dia mengenakan gaun ketat itu hanya untuk meningkatkan

Jika kamu mendekat, aku akan meledak

Gyal di sana membawa beban berat

Rengek pinggangmu dalam setengah lingkaran

Dapatkan uang dengan cepat, manusia bukan kura-kura

Harus melewati begitu banyak rintangan

Blok sangat panas seperti neraka

Memiliki beberapa masalah yang bersifat internal

Memiliki kehidupan yang gila, aku bisa menulis jurnal

Tapi aku tidak bisa berbohong, aku suka perjalanannya

Aku dan uang menikah

Semua gyals ratchet wan’ pola

Semua gyal mewah mendapatkan ratchet untukku

Jika kamu mencintaiku, kamu bertepuk tangan untukku

Jika kamu membuangnya, aku menangkapnya, percayalah

Gyal datang dari jauh, bahkan upsuh

Aku ingin yang terbaik, bukan comme ci, comme ca



Siapa bilang orang jahat tidak menari?

Siapa bilang gangster tidak menari?

Bahkan dengan wap di pinggulku, aku menari

Orang jahat, minum lagi dan menari

Dua kaki kiri, jangan tersandung dan menari

Gyal menginginkanku, aku mungkin memberinya kesempatan

Beri dia tatapan, dia beri aku tatapan

Dia mengenakan gaun ketat itu hanya untuk meningkatkan

