Reaksi Aldi Taher soal Lagunya yang Diunggah di Instagram FIFA World Cup: Gua Kaget, Jujur Ya

TRIBUNNEWS.COM - Nama Aldi Taher kembali viral setelah lagu ciptaannya yang berjudul Why Mr Messi diunggah dalam Instagram resmi FIFA World Cup.

Diketahui, lagu tersebut dibuat Aldi Taher untuk meluapkan kekecewaannya lantaran Lionel Messi dikabarkan batal main dalam pertandingan International Frendly Match melawan Indonesia pada 19 Juni 2023 mendatang.

Aldi Taher mengaku sempat tak percaya ketika sang adik memberikan kabar tersebut.

Awalnya Aldi Taher pun mengira itu hanya sebuah candaan.

"Tiba-tiba dikirimin link. Bang, ini dia ngirim link. Gw bilang jangan bercanda, serius. Gw buka nih bro, tuh bang akunnya 42 juta (follower)" kata Aldi Taher, Kamis (15/6/2023).

Dirinya juga tak menyangka jika lagunya digunakan FIFA sebagai backsound aksi mega bintang timnas sepak bola Argentina tersebut.

"Gua kaget, jujur ya, ini FIFA ya 42 juta. Ini dia gambarnya. Ada muka Messi, jadi dia tahu suara gua," ucap Aldi Taher.

Mantan suami Dewi Persik itu pun mengaku bahwa dirinya membuat lagu tersebut secara spontan dan langsung diunggah di media sosialnya.

"Bismillah Pak Jokowi angkat saya jadi Menkominfo, saya mau infoin ke Messi, Indonesia ini adalah tempat yang keren tempat yang indah," candanya.

"Masyarakatnya ramah, damai, makanannya enak-enak, ada rendang, gado-gado, karedok, cilok pokoknya harus dateng Mr Messi, (we're) waiting for you."

"Mister Messi you must go to Indonesia, We can play tamiya together yes. Messi itu artis paling sopan," sambungnya.

