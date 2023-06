Song Joong Ki Pamer Potret Kelahiran Anak Laki-lakinya bersama Katy Louise Saunders

TRIBUNNEWS.COM - Aktor ternama Korea Selatan, Song Joong Ki mengumumkan kelahiran anak laki-laki pertamanya bersama sang istri, Katy Louise Saunders.

Melalui laman fancafenya, Song Joong Ki mengungkapkan kebahagiaannya dikaruniai putra pertama yang lahir dengan selamat di Roma, Italia, kampung halaman Katy Louise Saunders.

Song Joong Ki bahkan tak segan memamerkan potret tangan mungil buah hatinya dengan Katy Louise Saunders itu.

Baca juga: Song Joong Ki Hadiri Acara Pernikahan Bareng Katy Louise, Penampilan Kurusnya Jadi Sorotan

"Halo, ini Joong Ki.

Apa kabar kalian?

Seperti kalian ketahui, aku baru saja menyelesaikan syuting film 'My Name is Loh Ki Wan' di Hungaria.

Aku merasa terhormat bisa menghadiri Cannes Festival dengan filmku Hwaran (Hopeless).

Aku masih sangat merasa bahagia dan merasa bisa hadir di festival itu seperti mimpi.

Aku ingin memberi tahu kalian satu lagi mimpiku - Ini adalah berita, jadi aku akan menyapa kalian di sini.

Aku akhirnya dikaruniai seorang putra di sini, Roma, kampung halaman istriku. Dia anak laki-laki yang sehat. Ibu dan putranya sama-sama sehat. Pertemuan yang sangat membahagiakan. Dan aku merawat mereka dengan sepenuh hatiku.

Impian terbesarku adalah memiliki keluarga yang bahagia.

Ini adalah hadiah paling berharga bagi kami sebagai pasangan.

Terima kasih atas dukungan kalian. Hari bahagia ini akhirnya datang di kehidupanku. Terima kasih.

Aku selalu berterima kasih pada Ki Aile berkat dukungan kalian.