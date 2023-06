Song Joong Ki Resmi Jadi Seorang Ayah, Kabarkan Kelahiran Putra Pertama di Italia

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Song Joong Ki dan istrinya, Katy Louise Saunders telah menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Pada 14 Juni 2023, Song Joong Ki membagikan kabar kelahiran putra pertamanya kepada penggemar melalui fancafe miliknya.

Song Joong Ki juga tampak membagikan foto jari kecil sang putra.

Dalam postingannya, Song Joong Ki tampak mengabarkan putra pertamanya lahir di negara asal istrinya yaitu di Italia.

Tepatnya, putra Song Joong Ki lahir di ibu kota Italia yaitu Roma.

Kelahiran sang putra menjadi kado yang paling berharga bagi Song Joong Ki dan istrinya.

Baca juga: Profil Song Joong Ki, Aktor Korea Selatan yang Dikaruniai Anak Laki-laki dari Katy Louise Saunders

Selengkapnya, berikut postingan panjang Song Joong Ki dikutip dari Soompi:

"Halo, ini Joong Ki.

Aku ingin tahu bagaimana kabar kalian semua.

Seperti yang mungkin Anda ketahui dengan sangat baik, saya menyelesaikan syuting untuk film "My Name Is Loh Kiwan" di Hungaria, dan saya bahkan mendapat kehormatan untuk menghadiri Festival Film Cannes untuk film "Hopeless". Semua momen dari festival film masih terasa seperti mimpi bagiku; itulah betapa bahagianya aku menghabiskan hari-hariku.

Hari ini, saya datang ke sini untuk menyambut Anda karena saya memiliki satu berita lagi yang terasa seperti mimpi, dan saya ingin menjadi yang pertama memberi tahu Anda.

Saat ini, saya berada di Italia.

Di sini, di kampung halaman istri saya di Roma, kami kebetulan menyambut bayi kami. Ini anak yang sehat.. dan baik bayi maupun ibunya… dalam keadaan sehat. Saat kami menyambut [anak kami] dengan kesehatan dan kegembiraan yang baik, saya merawat keluarga saya dengan sangat bahagia, dengan hati yang bersyukur.

Saya pikir (putra kami) adalah hadiah paling berharga yang telah ditemukan bagi kami, pasangan suami istri yang impian terbesarnya sepanjang hidup kami adalah memulai sebuah keluarga bahagia.

Dan saya rasa terima kasih kepada banyak orang yang memberi kami dukungan sehingga hari yang begitu bahagia telah menemukan kami. Terima kasih.

Saya selalu berterima kasih kepada Ki Aile (penggemar Song Joong Ki) yang memberikan cinta mereka yang tulus dan tidak berubah, dan saya, Joong Ki, juga dengan tulus berharap ada kebahagiaan besar dalam hidup Anda juga.

Layaknya seorang aktor, dan untuk tetap jujur ​​​​pada diri sendiri… Saya akan kembali untuk menyambut Anda dengan proyek yang keren.

Semoga sehat selalu.

Dan aku mencintaimu."

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders