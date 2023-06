Chord dan Lirik Lagu Ponytail To Shushu - JKT48: Poniiteeru Dihembus Angin

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ponytail dan Shu-shu dari JKT48.

Lagu Ponytail dan Shu-shu dari JKT48ini dirilis secara digital pada 12 Juni 2023 oleh Indonesia Musik Nusantara.

Lagu tersebut merupakan lagu adaptasi dari grup saudarinya dari Jepang, AKB48.

Berikut ini chord kunci gitar dan lirik lengkap dari Ponytail dan Shu-shu JKT48:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Take Two - BTS, Lagu Spesial untuk Army: Will You Stay?

[Intro] Fm C# D# G#

Fm C# D#

G# D# Fm D#

C# Cm Fm

E F#

B E B E

B A#m G#m F#

Lebih cepat dari hari di kalender

C#m B A#m

Aku pun menyisingkan lengan baju

B A#m A G#

Matahari pun mulai terasa dekat

C#m F# B

Ku rasa musim telah mulai berubah

D#m G#m

Laut yang biru

D#m G#m

Di tepi pantai itu

C#

Ingin jumpa denganmu

D#

Bertelanjang kaki bermain air

[Chorus]

Fm C# D# G#

Poniiteeru (terus melangkah) dihembus angin

Fm C# D# G#

Kamu pun berlari (Aku pun berlari) di atas pasir

Fm C# D# G#

Poniiteeru (terus melangkah) takkan menoleh

Fm C# D# C#

Dengan senyumanmu, senyuman musim panas dimulai

[Intro] G# D# Fm D#

C# Cm Fm

E F#

B A#m G#m F#

Mentari sinari ruang kelas

C#m B A#m

Hawa tepat tuk terbuai lamunan

B A#m A G#

Melihat kamu yang duduk di depanku

C#m F# B

Membuat rasa sakit timbul di dada

D#m G#m

Walau ku suka

D#m G#m

Namun tak terucapkan

C#

Hanya pada sosokmu

D#

Ku bisikkan perasaanku

Iklan untuk Anda: Orang yang Menderita Sakit Pinggul dan Lutut Harus Tahu!

Advertisement by

[Chorus]

Fm C# D# G#

Poniiteeru (membuatku sedih) di dalam mimpi

Fm C# D# G#

Seluruh dirimu (seluruh diriku) ingin miliki

Fm C# D# G#

Poniiteeru (membuatku sedih) cinta tak terbalas

Fm C# D#

Mata pun bertemu saat ini kita sebatas teman

[Intro] E D# E F# D#

G# D# Fm D#

C# Dm D# E

Fm Em

Rambut panjangmu yang terkuncir

D#add9 Dm

Ikat polkadot shushu

A#m Dm D#

Ikatan cinta itu takkan bisa ku ungkapkan

Jika ku sentuh Akan menghilang

E

Ilusi ini

[Chorus] [Overtone]

F#m D E A

Poniiteeru (janganlah kau lepas) tetaplah begitu

F#m D E A

Seperti dirimu (seperti diriku) kita berlari

F#m D E A

Poniiteeru (janganlah kau lepas) sampai kapan pun

F#m D E A

Tetaplah menjadi si gadis ceria selamanya

F#m D E A

LalalalalalaLalalalala

F#m D E A

laLalalalalaLalalalala

F#m D E A

laLalalalalalaLalalala

F#m D E D

LalalalalalaLalalalala

[Outro] A E F#m E

D C#m F#m

F G A

(Tribunnews.com)