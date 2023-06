Chord Gitar dan Lirik Lagu Elang - Dewa 19: Aku Ingin Terbang Tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Elang yang dipopulerkan oleh grup band Dewa 19.

Lagu Elang merupakan lagu hits Dewa 19 yang dirilis pada tahun 1999.

Lagu ini masuk dalam album Dewa 19 yang bertajuk The Best of Dewa 19.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Elang - Dewa 19:

Am F G

Aku ingin terbang tinggi

Em

Seperti elang

Am F G

Melewati siang malam

Em

Menembus awan

*)

Am F G

Ini tanganku untuk kau genggam

Em Am

Ini tubuhku untuk kau peluk

F G

Ini bibirku untuk kau cium

Em Am

Tapi tak bisa kau miliki... aku

Reff :

Am Dm F E

Tak usah kau terus tangisi kepergianku

Am Dm F

Air mata takkan memanggilku

E

Untuk kembali...

Am F G Em

Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi

Am F G Em

Sang perawan yang bermain dengan perasaan

Kembali ke: *)

Kembali ke: Reff

(Tribunnews.com)