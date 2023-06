Harga Tiket Konser Reuni The Corrs Di Jakarta Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia jadi tujuan tur konser reuni band The Corrs, tahun ini.

Rencananya The Corrs bakal mengadakan konser di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 18 Oktober 2023.

Ravel Entertaiment selaku promotor mengumumkan harga tiketnya.

Adapun terdapat 5 kategori tiket yaitu, Festival (Standing) Rp 2.000.000, VIP Platinum (Seating) Rp 4.500.000, Gold (Seating) Rp 3.500.000, Silver (Seating) Rp 1.500.000, Bronze (Seating) Rp 1.000.000.

Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment menjelaskan soal harga tiket yang sudah bisa dibeli pada 21 Juni 2023 mendatang.

"Kalau untuk harga tiket ysng bedain est view aja sih (harga Rp 4 juta)," ujar Ravel di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

"Ini sudah melalui diskusi dengan manajer The Corrs. Ini tiketnya sudah termasuk pajak dan semuanya," sambungnya.

Hal yang menjadi spesial dalam gelaran konser The Corrs di Jakarta tahun ini adalah karena akan jadi ajang reuni mereka.

Sekiranya sudah 18 tahun band keluarga tersebut vakum dan kini sedang menjalani tur konser reuni mereka.

"Ini juga ajang reuni mereka karena mereka sudah hiatus 18 tahun ya. Ini luar biasa untuk kita dan tim," ucap Naumi Claudia selaku Marketimg Communication Ravel Entertaiment.

Tiket konser The Corrs di Jakarta dapat dibeli pada mulai 21 Juni 2023 melalui laman resmi thecorrsjakartacom.

Konser tersebut bisa jadi ajang nostalgia pecinta musik era 90an yang melekat dengan hits The Corrs seperti Breathless, Runaway, What Can I Do, All The Love in The World, dan lainnya.