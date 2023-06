Lirik dan Terjemahan Lagu Special Love - XODIAC: Ojik Hanappunin Neoui Ireum

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Special Love dari XODIAC dengan terjemahan bahasa Indonesia berikut ini.

Lagu Special Love dari XODIAC ini dirilis di kanal YouTube Xodiac Official pada (5/6/2023), lalu.

Baru dua hari dirilis, lagu ini pun sudah masuk dalam jejeran trending di YouTube.

Special Love adalah single kelima dari grup XODIAC. Lagu ini terdapat dalam mini album pertamanya bertajuk Throw a Dice.

Lirik Lagu Special Lov' - Xodiac

[Intro]

La-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la

[Verse 1]

On sesangi modu neoin geotcheoreom

Yeogido jeogido neomu areumdawo

It's a beautiful day

Meotjin moseumman boyeojimyeon jokesseo

Neoui mame bicheuro namgyeojige

Ooh, amugeotdo barajin ana

Geujeo neowa hamkke geotgo sipeun geol

Teukbyeolhan you akkyeo dwotdeon yaegiga mana

Bameul saewo nege malhae julge

Fall in love

[Refrain]

Oh, gureumcheoreom onjongil

Haneureul tteodanigo

Ne pyojeong hanae myeot beonssik

Nae gibuneun up and down, down

[Pre-Chorus]

Nega naege wajundamyeon

Jokesseo jokesseo

Oneulman haru deo gidarilge

[Chorus]

Ojik hanappunin neoui ireum

My special love

Jeogi taeyang boda challanhan

My special love

Dugeundaeneun nae gaseum

Neol wihae ttwigo isseo

Eotteokaeya dwae?

[Post-Chorus]

I can shine because of you

Deo banjjagineun byeolcheoreom

Will you hold me tight tonight?

Binnaneun achimeul gachi majeul ttaekkaji

[Verse 2]

Kkumin deut nega sarajigo malkka bwa

Harudo hansido naneun mameul mot nwa

Oh, I'm so tired

Joeun gieongman nege jeogeo jul geoya

Nareul saenggakae bomyeon useum nage

[Refrain]

O sigyecheoreom mae sigak mae sungan bogo sipgo

Ne maltu hanae gakkeumssik

Nae simjangeun high and low, low



[Pre-Chorus]

Nega naege wajundamyeon

Jokesseo jokesseo

Oneulman haru deo gidarilge