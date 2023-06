Aktris Cheverly Amalia 10 Tahun Menetap di AS, Ungkap Rencananya Luncurkan Buku

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Cheverly Amalia sejak 10 tahun terakhir menetap di Amerika Serikat.

Di sana ia berkarya sekaligus memperdalam ilmu tentang perfilman.

Hasilnya pun tak sia-sia.

Film yang turut dibintanginya, yakni film The Blackout Experiment hingga kini masih tayang di sejumlah negara.

"The Blackout Experiment alhamdullilah masih tayang di USA, Kadana, Amerika Latin, yakni di Amazon prime, apply tv dan most streaming video," kata Cheverly Amalia.

Cheverly saat ini sibuk dengan proyek film barunya.

"Sekarang film dalam tahap post production 1, Up coming new project again.. alhamdullilah," lanjut Cheverly Amalia yang baru saja mensupport Indonesia parade di NYC USA.

Di sela waktu luangnya, wanita 39 tahun itu, mengisi soundtrack berbagai film di Amerika.

Begitulah Chevy, sapaan akrabnya. Ia menggeluti apa saja yang membuatnya bahagia dalam berkarya: nyanyi, produser, sutradara, hingga akting.

"Apapun itu karya akan selalu menjadi karya, apa talent kita untuk bisa memberikan inspirasi positif kepada banyak orang," ucapnya.

Bahkan ia tengah mempersiapkan buku yang rencananya diluncurkan pada 2024.

"Semoga bisa di release tahun 2024. Buku itu berisi cerita berbeda dalam beberapa chapter. I will share with teman media once semua sudah ready to be release," tandasnya.