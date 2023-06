Chord Gitar dan Lirik Lagu Ceritoku Ro Kowe - Lavora: Nanging Jebule Wes Bedo Nyamanmu Ro Wong Liyo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ceritoku Ro Kowe yang dinyanyikan oleh Lavora.

G C

kabeh wes tak perjuangke..

D G

yo mung kowe.. sing tak jagakke..

G C

upayaku njogo ati..

D G

dingo kowe.. sing tak tresnani..

C D

tapi jebule wes bedo

Bm Em

nyamanmu ro wong liyo

Am D

sing jaremu mbok anggep konco

G

nyatane wonge tresno..

C D

kurang sabar kepiye maneh

Bm Em

tresnamu leleh luweh

Am F

aku nompo loro iki

D

mergo kowe main hati..

Reff :

C D

tresnamu sing wis tok wenehke

G D/F# Em

kuwi mung palsu aku iso mbuktekke

Am

mungkin wis takdire..

D G

pisah.. karo kowe..

Musik :

Em Bm C D G

Em Bm C D G

C D

tapi jebule wes bedo

Bm Em

nyamanmu ro wong liyo

Am D

sing jaremu mbok anggep konco

G

nyatane wonge tresno..

C D

kurang sabar kepiye maneh

Bm Em

tresnamu leleh luweh

Am F

aku nompo loro iki

D

mergo kowe main hati..

Reff :

C D

tresnamu sing wis tok wenehke

G D/F# Em

kuwi mung palsu aku iso mbuktekke

Am

mungkin wis takdire..

D G

pisah.. karo kowe..

C D

(sepurane kang mas..)

Bm Em

(tresnoku kanggo kowe..)

Am

(pancen kabeh salahku)

D

(mergo kuwi kekuranganku..)

C D

(sepurane kang mas..)

Bm Em

(aku nglarani ati..)

Am D G

(mugo kowe iso oleh ganti..)

Reff :

C D

tresnaku sing wis tok wenehke

G D/F# Em

kuwi mung palsu aku iso mbuktekke

Am

mungkin wis takdire..

D G

pisah.. karo kowe..

Em C

cukup semene..

D C G/B Bb Am G

crito.. aku ro kowe..

mungkin wis takdire..

D G

pisah.. karo kowe..

Em C

cukup semene..

D C G/B Bb Am G

crito.. aku ro kowe..

(Tribunnews.com)