Doakan Putri Anne Bahagia, Indah Permatasari Puji Istri Arya Saloka: Perempuan Kuat

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Indah Permatasari terlihat memberikan ucapan sekaligus doa di hari ulang tahun untuk Putri Anne, istri Arya Saloka.

Ucapan Indah Permatasari nampak diunggah ulang oleh Putri Anne melalui Instagram Storynya.

Dalam ucapannya, istri Arie Kriting ini memuji ketegaran Putri Anne.

"Hbd perempuan kuat, hebat, the best lah. Sehat-sehat Kak, dan semoga kebahagiaan selalu menghampiri dirimu (emoji love)," doa Indah Permatasari.

Membalas ucapan Indah, Putri Anne pun mengungkapkan perasaan sayangnya pada sang aktris.

"Love you neng," balasnya.

Indah Permatasari mendoakan Putri Anne bahagia di hari ulang tahunnya. (Kolase Tribunnews/ Instagram)

Dalam kesempatan yang sama, Putri Anne juga mengunggah kutipan bernada ketegaran melalui unggahan Instagram Story-nya @anneofficial1990.

Kutipan dengan background serba putih itu diunggahnya tepat di peringatan hari ulang tahunnya yang ke-33, Minggu (18/6/2023).

Unggahannya itu, tak pelak menjadi sorotan lantaran di hari ulang tahunnya, Putri Anne tampak hanya merayakan dengan teman-temannya saja.

Sementara tak ada sosok sang suami, Arya Saloka di sana.

"You should feel loved without feeling like you're begging for it (Kamu harus merasa dicintai tanpa merasa seperti kamu memohon untuk itu)," demikian bunyi postingan ibu satu anak itu.

Diketahui, Putri Anne merayakan ulang tahunnya dengan dikelilingi kerabat serta teman-teman dekatnya.

Ia juga didampingi putra semata wayangnya.

Namun, tak ada Arya Saloka di sana.