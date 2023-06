Lirik Lagu dan Terjemahan Puple Sigh - Pamungkas: I’ll Smile and Walk Away Right On The Purple Sigh

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Purple Sigh yang dibawakan oleh penyanyi Indonesia, Pamungkas.

Lagu Purple Sigh dari Pamungkas tersebut telah dirilis pada 16 Juni 2022.

Simak lirik lagu dan terjemahan Purple Sigh - Pamungkas di bawah ini:

What you gonna do if you were me?

Apa yang akan kamu lakukan jika jadi aku?

What you gonna do if you see what I see?

Apa yang akan kamu lakukan jika melihat apa yang aku lihat?

Would you rather sit alone?

Apakah kamu lebih suka duduk sendirian?

What you gonna do if you were me?

Apa yang akan kamu lakukan jika jadi aku?

Woke up take on all them punches by surprise

Bangun, dan dikejutkan dengan semua pukulan

And I took ’em all alone

Dan aku menanggungnya sendiri

Nobody scratch my back

Tidak ada yang mengelus pundakku

Nobody clean my blood

Tidak ada yang membersihkan darahku

Nobody but myself

Tidak ada seorang pun, kecuali diriku sendiri

Sunset sky

Matahari terbenam di langit

Purple sigh

Nafas ungu

Midnight dream

Mimpi di malam hari

All ruined

Semuanya hancur

Hey hey hey

Hey hey hey

I’ll smile and walk away hey

Aku akan tersenyum dan pergi hey

Right on the purple sigh

Tepat di nafas yang ungu

Purple sigh

Nafas yang ungu

Side note, in the time of cruelty

Catatan tambahan, di waktu yang kejam

Weak isn’t something you gonna remember about me

Lemah bukanlah sesuatu yang akan kau ingat tentangku

Nobody lend a hand

Tidak ada yang mengulurkan tangan

Nobody understand

Tidak ada yang paham

Nobody but myself

Tidak ada satupun, kecuali diriku sendiri.

Somebody wish me luck

Seseorang mendoakan aku beruntung

Before I pull the plug

Sebelum aku cabut stekernya

Walk this one by myself

Jalani ini seorang diri

Sunset sky

Matahari terbenam di langit

Purple sigh

Nafas yang ungu

Midnight dream

Mimpi di malam hari

All ruined

Semuanya hancur

Hey hey hey

Hey hey hey

I’ll smile and walk away hey

Aku akan tersenyum dan pergi hey

Right on the purple sigh

Tepat di nafas yang ungu

Purple sigh

Nafas yang ungu

Side note, in the time of cruelty

Catatan tambahan, di waktu yang kejam

Weak isn’t something you gonna remember bout me

Lemah bukanlah sesuatu yang akan kau ingat tentangku

