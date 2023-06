Aaron Nathanael Alwi, Pesulap Muda Berbakat Mencuri Perhatian Publik Di Ajang Indonesia's Got Talent

Aaron Nathanael Alwi, seorang pesulap muda berbakat, telah berhasil mencuri perhatian publik dengan penampilan sulapnya yang mengagumkan di ajang Indonesia's Got Talent di RCTI pada tahun 2022, dimana ia berhasil masuk dalam sepuluh besar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aaron Nathanael Alwi, seorang pesulap muda berbakat, berhasil mencuri perhatian publik dengan penampilan sulapnya yang mengagumkan di ajang Indonesias Got Talent di RCTI pada tahun 2022, dimana ia berhasil masuk dalam sepuluh besar.

Aaron Nathanael Alwi, atau yang akrab disapa Aaron, lahir di Auckland, Selandia Baru, 3 Januari 2004. Ia memulai ketertarikannya di dunia sulap pada tahun 2012, sebelum memulai kariernya pada tahun 2018.

Awalnya, ia diperkenalkan dengan sulap melalui mainan sulap sederhana yang diberikan oleh ayahnya. Ketertarikannya yang besar terhadap sulap mendorongnya untuk belajar secara otodidak.

Pada tahun 2017, Aaron memutuskan untuk serius menggeluti dunia sulap dan mulai berpartisipasi dalam berbagai kompetisi di Indonesia. Bakatnya yang luar biasa tidak luput dari perhatian, dan ia berhasil meraih beberapa penghargaan bergengsi.

Selain itu, Aaron juga tak ragu untuk mengikuti ajang kompetisi sulap pada skala internasional, termasuk Singapura (2017), Hong Kong (2018), Malaysia (2019), dan Thailand (2022), di mana ia berhasil meraih gelar juara pada kompetisi-kompetisi tersebut.

Keberhasilan Aaron semakin diperkuat dengan keikutsertaannya dalam acara Indonesia's Got Talent di RCTI pada tahun 2022, dimana ia berhasil masuk dalam sepuluh besar peserta.

Prestasi lain yang telah ia raih antara lain sebagai Juara Pertama Reach for the Star by Dream Cruise di Singapura tahun 2018, Juara Pertama Mirigic 2019 di Kuala Lumpur, Juara Kedua pada Thailand International Magic Extravaganza 2022, dan banyak lagi prestasi lainnya.

Pencapaian yang baru saja berhasil Aaron raih adalah mengadakan pertunjukkan sulap tunggalnya untuk pertama kali, dengan judul "ASA" yang digelar pada tanggal 16 Juni 2023 di IPT Trisakti, Jakarta Selatan.

Acara ini merupakan kolaborasi dengan UKM PASUTRI (Pasukan Sulap Trisakti) yang bertujuan untuk memperkenalkan seni sulap kepada masyarakat, terutama kalangan anak muda.

“Aku ingin memberikan pengalaman baru kepada penonton. Dengan pertunjukan sulap, yang lebih intim dan berbeda dari seni pertunjukan lainnya, seperti konser musik atau drama musikal, aku ingin penonton bisa merasakan dan mengalami keajaiban yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya," urai Aaron.

Aaron juga menjelaskan bahwa durasi pertunjukkan bertajuk "ASA" tersebut berlangsung selama 1 jam setengah dan melibatkan kolaborasi dengan "Aku Badut Indonesia" dan "Dimas Swandana (Harmonica Beatboxer)", yang juga merupakan seniman yang pernah bersaing dalam kompetisi Indonesia's Got Talent 2022, untuk memberikan kejutan dan variasi pertunjukan yang menarik.

Meskipun awalnya orang tua Aaron hanya mendukungnya dalam bidang sulap sebagai hobi, bukan sebagai karier utama, namun setelah Aaron mengikuti Indonesia's Got Talent, orang tuanya akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan dan support penuh.

"Syukur saat ini, orang tuaku selalu berusaha membantu dan memacu aku agar terus berkarya dalam seni sulap," tutur Aaron.

Di samping itu, Aaron juga mengungkapkan bahwa salah satu cita-cita besarnya adalah menjadikan seni sulap menjadi seni pertunjukan yang mudah dinikmati oleh banyak orang, seperti bidang seni pertunjukan lainnya. “Aku ingin agar seni sulap dapat menjadi hal yang familiar untuk berbagai kalangan masyarakat," pungkas Aaron.