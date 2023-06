Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Say Yes To Heaven - Lana Del Rey

Lana Del Rey yang baru saja secara resmi merilis single 'Say Yes To Heaven'. - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia Say Yes To Heaven yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu Say Yes To Heaven - Lana Del Rey

If you dance I'll dance

And if you don't I'll dance anyway

Give peace a chance

Let the fear you have fall away

I've got my eye on you

I've got my eye on you

Say yes to heaven

Say yes to me

Say yes to heaven

Say yes to me

If you go I'll stay

You come back I'll be right here

Like a barge at sea

In the storm I stay clear

'Cause I've got my mind on you

I've got my mind on you

Say yes to heaven

Say yes to me

Say yes to heaven

Say yes to me

If you dance I'll dance

I'll put my red dress on again

And if you fight I'll fight

It doesn't matter, now it's all gone

I've got my mind on you

I've got my mind on you

Say yes to heaven

Say yes to me

Say yes to heaven

Say yes to me

I've got my eye on you

I've got my eye on you

I've got my eye on you

I've got my mind on you

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Say Yes To Heaven - Lana Del Rey

Jika kamu menari, aku akan menari

Dan jika tidak, aku akan tetap menari

Berikan kesempatan kedamaian

Biarkan rasa takutmu hilang Aku