Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlalu Pahit - Slank: Kupetik Gitar Tuk Melupakan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlalu Pahit yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Terlalu Pahit dirilis pada tahun 2017.

Lagu ini masuk dalam album ke-22 Slank, yakni Pala Lo Peyang.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlalu Pahit - Slank:

[intro] Am G F C

C Am F G

Kupetik gitar tuk melupakan

C Am F G

Cerita lama tak juga silam

[chorus]

Am Em F

Ku tau cinta tak harus menguasai

Am Em F

Ku tau cinta tak harus memiliki

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

[int] Dm F

C Am F G

Kau kini bukan milikku lagi

C Am F G

Tapi rasa ini tak juga pergi

[chorus]

Am Em F

Ku tau cinta tak harus menguasai

Am Em F

Ku tau cinta tak harus memiliki

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

[solo] Am Em Dm C G/B

Am Em Dm C

F C

Walaupun perih ku coba mengerti

F C G/B

Melihat kamu bersama dia

[chorus]

Am Em F

Ku tau cinta tak harus menguasai

Am Em F

Ku tau cinta tak harus memiliki

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

Dm F

Tapi terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Kisah itu slalu tetap terbayang

F Dm

Terlalu pahit untuk dikenang

C G/B Am G

Trauma yang dulu tak mau menghilang

[outro] F C

(Tribunnews.com)