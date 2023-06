Dua Musisi Indonesia Gebrak Industri Musik Amerika Serikat, Ada Campur Tangan Winky Wiryawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua musisi elektronik dance music (EDM) Indonesia memulai debut dengan label Amerika Serikat.

Mereka adalah Samrei dan Fortebeats yang merilis single bersama Astralwerks Record, label yang bermarkas di New York, Amerika Serikat.

Samrei merilis lagu berjudul 'Show Me' dan untuk Fortebeats ia meremix single milik Jonas Blue 'Perfect Stranger'.

Kesempatan itu adalah reward karena Samrei keluar sebagai juara pertama dan Fortebeats menjadi remix winner di ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2022.

Di ajang tersebut DJ ternama Indonesia yakni Winky Wiryawan menjadi salah satu jurinya yang ikut menentukan kemenangan Semrei dan Fortebeats.

"Kalau bicara kualitas hampir semuanya punya karakter, meski belum seluruhnya matang. Misalnya di beberapa hal seperti segi pemilihan sound, bagan lagu, mixing, mastering dan nyawa lagu, ada yang belum benar-benar bagus sesuai kriteria penilaian," ujar Winky Wiryawan dalam wawancara virtual, Rabu (21/6/2023).

"Untuk menentukan 20 besar saja, menurut saya sangat sulit karena banyaknya produser yang sudah matang sekali,” katanya.

Samrei menjelaskan soal pembuatan lagunya yang diakui sangat menantang karena ia menetapkan standar yang tinggi. Sebab di project ini lagunya akan bersanding dengan karya-karya musisi internasional lainnya.

“Saya membuat pressure ke diri sendiri karena nanti lagu ini bakal masuk ke Astralwerks bersama lagu-lagu mereka yang keren, jadi saya harus total dalam membuat karya ini,” kata Samrei.

“Makanya, saya membuat karya seapik mungkin. Show Me You Miss Me menonjolkan bagian sound design, selain itu dari segi aransemen dan komposisi juga ditambahkan elemen disko, funk dan synthwave dengan berbagai fx modulasi sehingga lagu dan musiknya akan memiliki karakter yang unik," tambahnya.

Fortebeats punya cerita tersendiri ketika ia meremix single milik Jonas Blue yakni Perfect Stranger yang booming enam tahun lalu.

“Perfect Stranger versi saya ini merupakan interpretasi yang tak kalah seru dari versi aslinya. Tentu versi saya mencampurkan sentuhan house music yang sudah memiliki rekam jejak evolusi selama puluhan tahun. Saya yakin dapat memberikan yang terbaik,” tutur Fortebeats.

Sigit Diapsoputra selaku perwakilan dari Iceperience.id yang menggelar EMPC 2022 berharap apa yang diraih Samrei dan Fortebeats bisa jadi pemicu semangat musisi lain.

“Semoga prestasi Samrei dan Fortebeats ini menjadi trigger untuk peserta yang lain agar terus berkarya sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat, kami melihat Samrei sebagai first winner dan Fortebeats sebagai remix winner keduanya memiliki potensi yang besar untuk sukses,” kata Sigit.