Lirik dan Terjemahan Lagu Love Songs - Kaash Paige: Like, Who Been On Your Mind, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Love Songs yang dinyanyikan oleh Kaash Paige.

Lagu 'Love Songs' telah dirilis Kaash Paige pada tahun 2019.

Belakangan ini, lagu 'Love Songs' viral di TikTok.

Beberapa pengguna membuat konten di TikTok menggunakan lagu 'Love Songs' ini.

Berikut Lirik Lagu Love Songs yang Dinyanyikan oleh Kaash Paige:

I miss my cocoa butter kisses, hope you smile when you listen

Ain't no competition, just competing for attention

And you like, "I'm not on no games"

Well, baby, I been peeping, and you ain't been the same

Like, who been on your mind? Who got your time?

Who you been vibing with? And why I can't make you mine?

You used to be texting me, checking me, calling me your slime

And now you treat me like my worth less than a dime

And if we paint a perfect picture, we can make it last forever

And you're the only one I want to wear my orange sweater

I told you I am down for the worse or the better

But I keep sticking to you 'cause them four stupid letters

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs

Oh, this the type of song you tip on .44's and pour up song

Yeah, that make you fall in love song

That "Hey, bighead, what you on?" Make you hit me up song

Double cupped, but bae I'm leaning on you

You been playing games, I'm tryna make you my boo

I'on duck no action you buss one, and I buss two

Pills of satisfaction I take the red you pop the blue

And if we paint a perfect picture, we can make it last forever

And you're the only one I want to wear my orange sweater

I told you I am down for the worse or the better

But I keep sticking to you cause them four stupid letters

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs, love songs, love songs

You got me singing love songs, love songs, love songs

Terjemahan Lagu Love Songs yang Dinyanyikan oleh Kaash Paige:

Aku merindukan kecupan, semoga kamu tersenyum saat mendengarkan

Tidak ada kompetisi, hanya bersaing untuk mendapatkan perhatian

Dan kamu mengatakan, "aku tidak sedang bermain game"

Yah, sayang, aku mengintip, dan kamu tidak sama

Seperti, siapa yang ada di pikiranmu? Siapa yang punya waktumu?

Dengan siapa kamu mengobrol? dan mengapa aku tidak bisa menjadikanmu milikku?

Kamu dulu mengirimi saya SMS, memeriksa saya, memanggil saya kesayanganmu

Dan sekarang kamu memperlakukanku seperti aku tidak berharga

Dan jika kita melukis gambar yang sempurna, kita bisa membuatnya bertahan selamanya

Dan kau satu-satunya yang ingin kukenakan, sweter orangeku

Sudah kubilang aku sedih untuk yang lebih buruk atau lebih baik

Tapi aku tetap bertahan padamu karena empat huruf itu

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuat aku menyanyikan lagu-lagu cinta

Oh, ini jenis lagu yang kamu beri tip pada 0,44 dan tuangkan lagu

Yeah, lagu yang membuatmu jatuh cinta

Lagu yang membuat kamu "Hei, kepala besar, apa yang kamu lakukan?"

Tapi sayang aku bersandar padamu

Kamu telah bermain game, aku mencoba menjadikanmu kesayanganku

Aku tidak menghindar, kamu melakukannya sekali dan aku melakukannya dua kali

Pil kepuasan, aku mengambil yang merah, kamu yang biru

Dan jika kita melukis gambar yang sempurna, kita bisa membuatnya bertahan selamanya

Dan kau satu-satunya yang ingin kukenakan sweter orangeku

Sudah kubilang aku sedih untuk yang lebih buruk atau lebih baik

Tapi aku tetap menempel padamu menyebabkan mereka empat huruf

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

Kamu membuatku menyanyikan lagu cinta, lagu cinta, lagu cinta

