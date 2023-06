Lirik Lagu dan Terjemahan Queen of Mean - Sarah Jeffery: There's Nothing to Lose

Inilah lirik lagu dan terjemahan Queen of Mean yang dipopulerkan oleh Sarah Jeffery.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Queen of Mean yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Kanada, Sarah Jeffery.

Lagu Queen of Mean dirilis pada 2 Agustus 2019.

Sejak pertama kali dirilis lagu Queen of Mean milik Sarah Jeffery telah ditonton sebanyak 4,4 juta kali di YouTube.

Lagu Queen of Mean merupakan original soundtrack film Descendants 3.

Lirik lagu Queen of Mean diketahui ditulis oleh Adam Schmalholz.

Simak lirik lagu Queen of Mean yang dinyanyikan oleh Sarah Jeffery lengkap dengan terjemahan dalam artikel berikut:

I'm so tired of pretending

Aku begitu lelah berpura-pura

Where's my happy ending?

Di mana kebahagiaanku?

I followed all the rules

Aku ikuti semua aturan

I drew inside the lines

Aku tak berbuat maca

I never asked for anything that wasn't mine

Aku tak pernah meminta sesuatu yang bukan milikku

I waited patiently for my time

Aku menunggu dengan sabar giliranku

But when it finally came

Namun saat giliranku tiba

He called her name

Dia memanggil namanya