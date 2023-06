Arize Siap Ramaikan Ragam Girl Group di Industri Musik Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arize girl group yang belum lama ini terbentuk siap meramaikan industri musik Indonesia.

Girl group yang beranggotakan Allequa, Amabelle, Nabila, Ray, dan Seira siap merilis karya terbaru mereka.

"Kami sangat senang memperkenalkan group kami, Arize kepada kalian semua," kata Amabelle Arize di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Sebagai pembuktian, Arize bakal merilis lagu perdana pada 23 Juni 2023 mendatang, mereka sudah menyiapkan 3 lagu yakni Look At Me, Queen of The Dance Floor, dan New Flame.

Ketiga lagu tersebut merupakan karya Alam Urbach yang bertanggung jawab sebagai komposer dan urusan aransemen.

"Single pre debut kami adalah cerminan dari siapa kami sebagai individu dan sebagai grup," beber Nabila Arize.

Kelima member Arize punya beragam keterampilan dan pengalaman di dunia musik, mereka berusaha menciptakan kekuatan dan inovasi di dunia musik.

"Ini hanyalah awal dari perjalanan yang luar biasa, dan kami tidak sabar untuk membagikan lagu dan semangat kami kepada semua orang, di mana pun berada," ujar Allequa Arize.

Dalam peluncuran lagu tersebut, Arize dibantu oleh sejumlah pihak yang mahir dalam industri musik.

Arize dibantu Nanda Persada sebagai Manajer Artis, Alam Urbach untuk Komposer dan Aransemen, Annisya Andrianti pada Vocal Director, Annisya sebagai Pengarah Vokal, Sonia Nadya Simanjuntak & Ronald M pada Pelatih Vokal, Reza Muhammad untuk Pelatih Tari, Penerbit Inspire Entertainment, serta Produser Eksekutif A. Kasandra Putranto, Produser Aurora Yahya.

"Saya akan menjaga konsistensi Arize dengan memperbanyak karya dan konten," ungkap Nanda Persada.