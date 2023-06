Lirik dan Terjemahan Lagu Just Because - Sadie Jean: Just Because I Miss You, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Just Because yang dinyanyikan oleh Sadie Jean.

Lagu 'Just Because' telah dirilis Sadie Jean pada Mei 2023.

Sejak perilisan 'Just Because' sebulan lalu, lagu ini viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang membuat konten menggunakan lagu 'Just Because' ini.

Berikut Lirik Lagu Just Because yang Dinyanyikan oleh Sadie Jean:

I’ve been

Stuck in my head

Thinking

Of what we meant

And if

You could see me like this

I’d want you to know that

Just because I miss you

Doesn’t mean I want you back

And just because I almost called

Don’t mean I wish I had

And just because I felt like dying

When you left out of the blue

It doesn’t mean I wanna be with anyone like you

I’m sure

Fate simply played its course

I couldn't have stayed yours

I deserve much more

But I can’t help from hurting

I guess I’m still learning

Just because I miss you

Doesn’t mean I want you back

And just because I almost called

Don’t mean I wish I had

And just because I felt like dying

When you left out of the blue

It doesn’t mean I wanna be with anyone like you

Just because you said it doesn’t mean that it was real

And just because you’re sorry now

It doesn’t mean I’ve healed

From letting you take almost all of me

Until you had enough

Looking back it only means you hurt me, you hurt me just because

Hurt

(Should’ve never let, should’ve never let)

Me just because.

Hurt

(Are you happy yet, are you happy yet)

Me just for fun.

Hurt

(And I won’t forget)

For what?

Cuz looking back it only means you hurt me, you hurt me just because

Terjemahan Lagu Just Because yang Dinyanyikan oleh Sadie Jean:

Aku telah

Terjebak di kepalaku

Memikirkan

Dari apa yang kami inginkan

Dan jika

Kamu bisa melihatku seperti ini

Aku ingin kamu mengetahuinya

Hanya karena aku merindukanmu

Bukan berarti aku ingin kamu kembali

Dan hanya karena aku hampir menelepon

Bukan berarti aku berharap aku ingin

Dan hanya karena aku merasa ingin mengakhiri

Ketika kamu tiba-tiba pergi

Bukan berarti aku ingin bersama orang sepertimu

Aku yakin

Nasib hanya memainkan jalannya sendiri

Aku tidak bisa tinggal bersamamu

Aku pantas mendapatkan lebih

Tapi aku tidak bisa menahan rasa sakit

Aku kira aku masih belajar

Hanya karena aku merindukanmu

Bukan berarti aku ingin kamu kembali

Dan hanya karena aku hampir menelepon

Bukan berarti aku berharap aku ingin

Dan hanya karena aku merasa ingin mati

Ketika kamu tiba-tiba pergi

Bukan berarti aku ingin bersama orang sepertimu

Hanya karena kamu mengatakan itu tidak berarti itu nyata

Dan hanya karena kamu menyesal sekarang

Bukan berarti aku sudah sembuh

Dari membiarkan kamu mengambil hampir semua dariku

Sampai kamu merasa cukup

Melihat ke belakang itu hanya berarti kamu menyakitiku, kamu menyakitiku hanya karena

Terluka

(Seharusnya tidak pernah membiarkan, seharusnya tidak pernah membiarkan)

Aku hanya karena

Terluka

(Apakah kamu sudah bahagia, apakah kamu sudah bahagia)

Aku hanya untuk bersenang-senang.

Terluka

(Dan aku tidak akan lupa)

Untuk apa?

Karena melihat ke belakang itu hanya berarti kamu menyakitiku, kamu menyakitiku hanya karena

