Lyodra Ginting Debut Main Film Lewat 'Why Do You Love Me', Perasaannya Campur Aduk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Lyodra Ginting jalani debut seni peran. Ia membintangi film 'Why Do You Love Me'.

Perdana main film, Lyodra mengaku perasaannya campur aduk selama proses penggarapannya.

Perannya sebagai Karmila, seorang seniman dongeng.

"Iyaa jadi ini pertama kali, ini adalah debut aku lewat film Why Do You Love Me," ujar Lyodra Ginting di XXI Planer Hollywood di kawasan Semanggi Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2023).

"Aku happy, nervous, ah gatau karena pertama jadi campur aduk," ungkapnya.

Lyodra bersyukur karena dalam debutnya di dunia akting ia bertemu dengan orang-orang yang ramah dan tidak pelit ilmu.

"Semuanya nice banget dan humble banget," beber Lyodra.

"Yaa semoga kalian semua suka, terhibur dan terinspirasi," sambungnya.

Sekadar informasi, film Why Do You Love Me merupakan karya Max Pictures merupakan hasil adaptasi dari film Hasta La Vista yang tayang di 2011.

Secara garis besar, alur cerita film berkisah tentang suka duka perjalanan liburan tiga lelaki berkebutuhan khusus ke Surabaya, Jawa Timur untuk mendapatkan pengalaman seksual.

Rencananya, film yang dibintangi Adipati Dolken, Jefri Nichol dan Onadio Leonardo akan mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 29 Juni 2023.