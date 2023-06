Chord Gitar dan Lirik Lagu Pulang - For Revenge: Indah Suaranya Memintaku Pulang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Pulang yang dipopulerkan oleh grup band For Revenge.

Lagu Pulang masuk dalam album Second Chance yang dirilis pada tahun 2013.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Pulang - For Revenge:

[Intro:] C D Em

C D Em..

C D Em

gundaian memudarkan asa

C D Em

malam ini tak ada akhirnya..

C D Em

ku bergeming dalam lamunan

C D Em

seakan semua kan berakhir

C D Em

lelah.......

C D Em

dan menyerah...

Musik: C D Em (2x)

C D Em

ku terjebak di titik terendah

C D Em

terjatuh kehilangan arah

C D Em

disaat ku merasa, semua kan berakhir

C D Em

seketika suara itu tiba

C D Em

datang dan menyapa..

C D Em

lirih memanggil namaku..

C D Em

ternyata suaranya lihatlah terang

C D Em

ternyata bisikannya bias cahaya

C D Em

rintih suaranya lihatlah terang

C D Em

kuingin kan slalu terulang

Reff:

C D Em

indah suaranya memintaku pulang

C D Em

indah suaranya memintaku kembali

C D

tak ada tempat seindah rumah

Em

tak ada tempat seindah disana

C D Em

ku mencari terus mencari arah..

C D Em

indah suaranya memintaku pulang

C D Em

indah suaranya memintaku kembali

C D

tak ada tempat seindah rumah

Em

tak ada tempat seindah disana

C D Em

ku mencari terus mencari arah..

C D Em

ternyata suaranya lihatlah terang

C D Em

ternyata bisikannya bias cahaya

C D Em

ternyata suaranya lihatlah terang

C D Em

ternyata bisikannya bias cahaya

Musik: C D Em (2x)

C D

tak ada tempat seindah rumah

Em

tak ada tempat seindah disana

C D Em C

ku mencari terus mencari arah

