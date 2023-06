Chord Gitar dan Lirik Lagu Rembulan - Devano: Tiba Tiba Saja Kau Datang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Rembulan yang dipopulerkan oleh Devano.

Penyanyi Devano Danendra merilis lagu berjudul Rembulan pada 26 Februari 2021.

Lagu Rembulan diciptakan sendiri oleh Devano.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Rembulan - Devano:

Intro:

G C G D# D

G Bm C D Em F#m

hari-hari ku lewati

G Bm F Em

sunyi sepi hati.. ini

C D Em Am

dan aku.. mencari

Dm

adakah sang bulan

G F G C C7

tenggelam sembunyi

Reff:

F

tiba tiba saja kau datang

G Em Am

di kala hari yang sepi ini

Dm G C C7

ku berharap semua ini bukan mimpi

F G

bagaimana caraku untuk dapatkan kamu

Em A Dm

terbayang senyuman indahmu

Em Fm G

dan aku.. ingin.. kamu

Intro:

C D# D

G Bm

hari baru yang akan

C D Em F#m

terjadi ouwo

G Bm F Em

sunyi sepi akan.. pergi

C D Em Am

dan aku.. mencari

Dm

adakah sang bulan

G F G C C7

tenggelam sembunyi



Reff:

F

tiba tiba saja kau datang

G Em Am

di kala hari yang sepi ini

Dm G C C7

ku berharap semua ini bukan mimpi.. ye ee

F G

bagaimana caraku untuk dapatkan kamu

Em A Dm

terbayang senyuman indahmu

Em Fm G

dan aku.. ingin.. kamu

D# A#/D

oh.. sang bulan

Fm D#

bin..tangpun akan mendera

D#m G# C#

cahyanya.. tenangkan jiwa

E D#

kan ada.. s'lamanya

Reff:

G#

tiba tiba saja kau datang

A# Gm Cm

di kala hari yang sepi ini

Fm A# D# D#7

ku berharap semua ini bukan mimpi

oh bagaimana caranya

G# A#

bagaimana caraku untuk dapatkan kamu

Gm C Fm

terbayang senyuman indahmu

Gm G#m A#

dan aku.. ingin.. kamu

D# G# D# G# A#

karna aku ingin.. kamu

Outro:

D#

CHORD C#

Intro:

C# F# C# A G#

C# Fm F# G# A#m Cm

hari-hari ku lewati

C# Fm B A#m

sunyi sepi hati.. ini

F# G# A#m D#m

dan aku.. mencari

G#m

adakah sang bulan

C# B C# F# F#7

tenggelam sembunyi

Reff:

B

tiba tiba saja kau datang

C# A#m D#m

di kala hari yang sepi ini

G#m C# F# F#7

ku berharap semua ini bukan mimpi

B C#

bagaimana caraku untuk dapatkan kamu

A#m D# G#m

terbayang senyuman indahmu

A#m Bm C#

dan aku.. ingin.. kamu

Intro:

F# A G#

C# Fm

hari baru yang akan

F# G# A#m Cm

terjadi ouwo

C# Fm B A#m

sunyi sepi akan.. pergi

F# G# A#m D#m

dan aku.. mencari

G#m

adakah sang bulan

C# B C# F# F#7

tenggelam sembunyi



Reff:

B

tiba tiba saja kau datang

C# A#m D#m

di kala hari yang sepi ini

G#m C# F# F#7

ku berharap semua ini bukan mimpi.. ye ee

B C#

bagaimana caraku untuk dapatkan kamu

A#m D# G#m

terbayang senyuman indahmu

A#m Bm C#

dan aku.. ingin.. kamu

A E/G#

oh.. sang bulan

Bm A

bin..tangpun akan mendera

Am D G

cahyanya.. tenangkan jiwa

A# A

kan ada.. s'lamanya

Reff:

D

tiba tiba saja kau datang

E C#m F#m

di kala hari yang sepi ini

Bm E A A7

ku berharap semua ini bukan mimpi

oh bagaimana caranya

D E

bagaimana caraku untuk dapatkan kamu

C#m F# Bm

terbayang senyuman indahmu

C#m Dm E

dan aku.. ingin.. kamu

A D A D E

karna aku ingin.. kamu

Outro:

A

