Erika Carlina Enjoy Lakukan Adegan Ranjang di Film

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Erika Carlina merasa enjoy melakoni adegan ranjang atau adegan dewasa di sebuah film atau serial.

Menurutnya, memang seharusnya saat beradegan harus totalitas sehingga tampak nyata.

"Aku enggak ada paksaan, aku enjoy, aku happy kok, happy banget," kata Erika Carlina ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Baca juga: Target Menikah Sudah Lewat, Erika Carlina Enggan Paksakan Takdir

"Karena harus keluar dari hati, if you enjoy it, ya prove it. Jadi kalau enggak enjoy, enggak akan nyata," lanjutnya.

Erika sendiri sudah beberapa kali membintangi film atau serial yang berlabel 18+.

Terbaru, ia turut membintangi serial berjudul Turn On 2, yang mana ada adegan dewasa dirinya bersama lawan mainnya.

Di series tersebut, ada adegan di mana Erika melakukan adegan intim dengan lawan mainnya, Jonathan Andriano.