Lirik lagu dan Terjemahan Rotten To The Core Soundtrack Film Descendants Cast: They Say Iam Trouble

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Rotten To The Core yang populerkan oleh para pemain film Descendants Cast.

Diketahui lagu Rotten To The Core merupakan soundtrack film Descendants Cast.

Para pemain film Descendants Cast, Dove Cameron, Cameron Boyce, Booboo Stewart dan Sofia Carson ikut menyanyikan soundtrack film mereka.

Lagu Rotten To The Core yangdirilis pada 23 Juli 2015 itu telah ditonton sebanyak 4,4, kali di YouTube.

Simak lirik lagu Rotten To The Core lengkap dengan terjemahan bahas Indonesia dalam artikel berikut:

They say I’m trouble

They say I’m bad

They say I’m evil

And that makes me glad

Mereka bilang aku bermasalah

Mereka bilang aku jahat

Mereka bilang aku jahat

Dan itu membuatku senang

A dirty no-good

Down to the bone

Your worst nightmare

Can’t take me home

Kotor tak baik

Sampai ke tulang

Mimpi terburukmu

Tak bisa mengantarku pulang

So I’ve got some mischief

In my blood

Can you blame me?

I never got no love

Jadi aku punya beberapa kenakalan

Dalam darahku

Bisakah kau menyalahkanku?

Aku tak pernah miliki cinta

They think I’m callous

A low-life hood

I feel so useless

Misunderstood

Mereka pikir aku tak berperasaan

Kehidupan yang rendah

Aku merasa sangat tak berguna

Salah paham

Mirror, mirror on the wall

Who’s the baddest of them all?

Welcome to my wicked world, wicked world