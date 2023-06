Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Disini Untukmu - Dewa 19: Melayang Ku Cari-cari Arti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Disini Untukmu yang dipopulerkan oleh grup band Dewa 19.

Lagu Aku Disini Untukmu masuk dalam album Dewa 19 Pandawa Lima yang dirilis pada tahun 1997.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Disini Untukmu - Dewa 19:

Intro:

E C A

E C A

E C A

Melayang ku cari-cari arti

E C A

Yang pasti takkan kau temui

E C A

tak perlu kau nilai-nilai semua

E C A

Biarlah semua adanya

Musik:

E C A

E C A

*)

E C A

Kau coba meraba-raba hati

E C A

Warna gejolak di sini

E C A

Alirkan semua rahasia

E C A

Taburkan dalam suasana

Reff:

E Bm

Tak usah kau cari makna hadirnya diriku

F#m A

Aku di sini untukmu

E Bm

Mungkin memberi arti cinta pada dirimu

F#m A

Aku di sini untukmu

E C A

Tak usah kau tanya - tanya lagi

E C A

Coba kau hayati peranmu

E C A

Lupakan sekilas esok hari

E C A

Semua telah terjadi

B

Aku dan dirimu

A

Tenggelam dalam asa

G#m

Dan tak ingin lari

F#m

Tanggalkan rasa ini

B

Cobalah entaskan

A G#m

Pastikan lepas atau terus

A

Semoga perih terbang tinggi di awan

Musik: E Bm F#m A

Reff:

E Bm

Tak usah kau cari makna hadirnya diriku

F#m A

Aku di sini untukmu

E Bm

Mungkin memberi arti cinta pada dirimu

F#m A

Aku di sini untukmu

E Bm

Lepaskan sejenak berat beban di pundakmu

F#m A

Aku di sini untukmu

E Bm

Pastikan kau jawab semua ragu di cintamu

F#m A

Aku di sini untukmu

E Bm

Tak usah kau cari makna hadirnya diriku

F#m A

Aku di sini untukmu

*)

E C A

Kau coba meraba-raba hati

E C A

Warna gejolak di sini

E C A

Alirkan semua rahasia

E C A

Taburkan dalam suasana

Outro: E C A (8x)

