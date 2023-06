Cerita Ghaniyya Ghazi Soal Lagu 'Why Do You Love Me' Jadi Soundtrack Film

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi muda Ghaniyya Ghazi tengah berbahagia.

Sejumlah lagu yang dinyanyikan dan aransemen olehnya, dilirik oleh produser film untuk di jadikan soundtrack film.

Salah satunya lagu Why Do You Love Me milik band legendaris Koes Plus yang covernya menjadi soundtrack film berjudul sama.

"Lagu why do you love me yang dijadikan soundtrack memang saya menyanyikan dan mengaransemennya," kata Ghaniyya Ghazi di sela-sela peluncuran film Why Do You Love Me di Jakarta belum lama ini.

Penyanyi kelahiran Jakarta 3 Februari 2002 mengaku tidak tahu mengapa lagu yang dinyanyikan dan diarrasemen dijadikan soundtrack film.

"Mungkin dikarenakan lagu dan aransemennya cocok dengan filmnya maka saya di tawarin oleh Falcon untuk menjadi sountrack lagunya buat film yang juga judulnya sama," katanya.

Mahasiswi Berklee College of Music mengatakan, apa yang dicapainya ini anugerah dari Tuhan dan kerja kerasnya selama ini.

"Saya berharap film ini banyak penontonnya dan dari situ maka lagu ini akan banyak juga yang mendengar dan semoga pula menjadi viral lagu saya," kata Ghaniyya.

Ghaniyya sebelumnya juga telah merilis beberapa lagu hingga mini album.

Ia juga berkesempatan tampil pada malam penutupan Asian Games ke-18 yang di selenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan pada 2018 dan mengisi beberapa acara amal, seperti Charity Orchestra Concert bersama Addie MS (2019).