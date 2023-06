Jadwal Tayang FIlm Sosok Ketiga di Bioskop Medan dan Surabaya Hari Ini, Minggu 25 Juni 2023

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal tayang film Sosok Ketiga di Bioskop XXI Medan dan Surabaya hari ini, Minggu, 25 Juni 2023.

Film Sosok Ketiga adalah film bioskop bergenre drama horor karya sutradara Dedy Mercy.

Dalam film Sosok Ketiga ini berkisah tentang Anton yang menikah dengan Yuni, sahabat istrinya sendiri, Nuri.

Nuri merasa kecewa karena Anton tidak memenuhi janjinya untuk bersikap adil.

Yuni mendapatkan teror gaib di masa kehamilannya hingga jatuh sakit dan membawanya ke dalam konflik yang semakin runyam.

Film garapan rumah produksi Leo Pictures ini sudah dapat disaksikan di seluruh Bioskop tanah air mulai Kamis (22/6/2023).

Adapun beberapa bintang yang memerankan film Sosok Ketiga diantaranya Celine Evangelista, Erika Carlina, Samuel Rizal, dan Marshel Widianto.

Melansir dari laman 21cineplex, cek jadwal pemutaran film Sosok Ketiga yang tayang di Bioskop XXI Medan dan Surabaya hari ini, Minggu, 25 Juni 2023.

- Medan

HERMES XXI

Jadwal tayang pukul |12:10||12:40||14:50||16:30||17:00||19:10||21:20|

MANHATTAN XXI

Jadwal tayang pukul |18:30||20:40|

MILLENIUM XXI