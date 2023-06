Lirik dan Terjemahan Lagu Supermarket Flowers - Ed Sheeran: You Were an Angel in The Shape of My Mum

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Supermarket Flowers yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran.

Lagu Supermarket Flowers ini dirilis pada tahun 2017 dan merupakan single dalam album Divide.

Diketahui, lagu Supermarket Flowers mengisahkan tentang ibu yang seperti jelmaan dari malaikat.

Official audio lagu Supermarket Flowers juga telah diunggah di YouTube Ed Sheeran pada 3 Maret 2017.

Lirik dan Terjemahan Lagu Supermarket Flowers - Ed Sheeran:

[Verse 1]

I took the supermarket flowers from the windowsill

Kuambil bunga-bunga supermarket dari ambang jendela

I threw the day old tea from the cup

Kubuang teh yang sudah basi dari cangkirnya

Packed up the photo album Matthew had made

Kukemasi album foto yang sudah dibuat oleh Matthew

Memories of a life that's been loved

Kenangan dari hidup yang dicintai

Took the "Get Well Soon" cards and stuffed animals

Kuambil kartu ucapan "cepat sembuh" dan boneka binatang

Poured the old ginger beer down the sink

Kutuangkan bir jahe basi ke wastafel

Dad always told me, "Don't you cry when you're down."

Ayah selalu bilang, "Jangan menangis saat kau bersedih."

But, mum, there's a tear every time that I blink

Tapi, Ibu, ada air mata tiap kali aku berkedip

[Pre-Chorus]

Oh, I'm in pieces it's tearing me up but I know

Oh, aku hancur berkeping, ini melukaiku tapi kutahu

A heart that's broke is a heart that's been loved

Hati yang patah adalah hati yang telah dicintai

[Chorus]

So, I'll sing Hallelujah

Maka, kan kunyanyikan Haleluya

You were an angel in the shape of my mum

Kau adalah malaikat dalam wujud ibuku

When I fell down you'd be there holding me up

Saat aku jatuh, kau ada untuk membangkitkanku

Spread your wings as you go

Kau bentangkan sayapmu saat kau pergi

And when God takes you back

Dan saat Tuhan mengambilmu

He'll say, "Hallelujah, you're home."

Dia akan berkata, "Haleluya, kini kau sudah tenang."

[Verse 2]

I fluffed the pillows, made the beds, stacked the chairs up

Kutepuk-tepuk bantal, merapikan tempat tidur, kutumpuk kursi-kursi

Folded your nightgowns neatly in a case

Kulipat baju tidurmu dengan rapi ke dalam koper

John said he'd drive, then put his hand on my cheek

John bilang dia akan mengemudi, lalu dia meletakkan tangannya di pipiku

And wiped a tear from the side of my face

Dan menyeka air mata dari wajahku

[Pre-Chorus]

And I hope that I see the world as you did 'cause I know

Dan kuharap aku melihat dunia seperti yang kau lakukan karena kutahu

A life with love is a life that's been lived

Hidup penuh cinta adalah kehidupan yang sepantasnya dijalani

[Chorus]

So, I'll sing Hallelujah

Maka, kan kunyanyikan Haleluya

You were an angel in the shape of my mum

Kau adalah malaikat dalam wujud ibuku

When I fell down you'd be there holding me up

Saat aku jatuh, kau ada untuk membangkitkanku

Spread your wings as you go

Kau bentangkan sayapmu saat kau pergi

And when God takes you back

Dan saat Tuhan mengambilmu

He'll say, "Hallelujah, you're home."

Dia akan berkata, "Haleluya, kini kau sudah pulang."

[Chorus]

Hallelujah

Haleluya

You were an angel in the shape of my mum

Kau adalah malaikat dalam wujud ibuku

You got to see the person that I have become

Kau harus melihat seperti apa aku sekarang

Spread your wings

Kau bentangkan sayapmu

And I know that when God took you back he said "Hallelujah, you're home."

Dan aku tahu bahwa saat Tuhan mengambilmu, Dia akan berkata, "Haleluya, kini kau sudah pulang."

