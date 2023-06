Aziz Hedra Berbagi Cerita Soal Pengalamannya Manggung di At America

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Aziz Hedra sangat bahagia ketika ia membagikan cerita soal pengalamannya manggung di At America.

Aziz Hedra menjadi bintang tamu dalam acara Soulful Rhythms di At America pada 24 Juni 2023 lalu.

Ia merasa bahagia karena di momen itu dirinya bisa memperkenalkan lagu kedua bertajuk 'No More You and I'.

"Enggak nyangka," ujar Aziz Hedra kepada awak media, Selasa (27/6/2023).

"Ya karena awalnya kan masih wacana tuh, nanti tampil di sini sini," sambungnya.

Aziz mengaku bahwa dirinya sempat pesimis bisa tampil dalam acara tersebut, sebab ia merasa masih banyak musisi lain yang lebih baik.

"Terus aku kayak ah ya udah masih banyak yang lainnya," kata Aziz.

"Ternyata kemarin dikabarin lagi fix, wow, suatu kehormatan," lanjutnya.

Sekadar informasi, Aziz Hedra beberapa waktu lalu merilis single terbaru berjudul 'No Moe You and I' etelah single pertamanya 'Somebody’s Pleasure' menjadi viral di 13 negara.

Masih menggunakan lirik berbahasa Inggris, lagu ini diciptakan sendiri oleh Aziz.