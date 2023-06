Chord Gitar dan Lirik Lagu Mawar Merah - Slank: Memang Ku Tak Mampu Belikan Dia Perhiasan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Mawar Merah yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Mawar Merah masuk dalam album Kampungan yang dirilis pada tahun 1991.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Mawar Merah - Slank:

Intro : G C G C Em D C

G C

Memang ku tak mampu belikan dia perhiasan

G C

tak pernah atau memberi kemewahan

D Em

Tapi kuyakin dia bahagia

D C

Tanpa itu semua.

G C

Walau memang dirimu bernasib baik, bapak lo kaya

G C

Yang selalu kau andalkan untuk mendapatkannya

D Em

Percuma kau dekati dia

D C

Karena cintanya pasti untukku

G C

Aya ya ya..Aya ya ya simpan saja uangmu

G C

Aya ya ya..Aya ya ya bawa pergi mercy mu

G C

Aya ya ya..Aya ya ya

Em D C

Enyah dari bunga mawarku

Em D C

Enyah dari mawar merahku

G

Karena dia milikku

Musik : G C G C D Em D C

G C

Memang penampilanku, juga rupaku slengean

G C

Memang cara hidupku tak teratur

G C

pengangguran (kata orang sih !)

D Em

Tapi ku yakin dia bahagia

D C

karena dia mawar merahkuuu

