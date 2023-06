Chord Gitar dan Lirik Sholawat Jibril: Shallallahu 'Ala Muhammad, Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Sholawat Jibril yang populer dengan latunan Shallallahu 'Ala Muhammad.

Penggalan lirik Sholawat "Shallallahu 'Ala Muhammad", merupakan lirik Sholawat Jibril yang sering dinyanyikan oleh banyak musisi religi Indonesia.

Lirik Sholawat Jibril tersebut mungkin akrab dengan telinga pendengarnya karena viral di media sosial.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sholawat Alamate Anak Sholeh - Ning Umi Laila: Iku Saking Ulama, Aweh Pitutur

Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Jibril - Shallallahu 'Ala Muhammad:

Intro : Am E Dm Am

Dm Am -G F E

Reff :

Am E

Shollallahu 'Ala Muhammad

Dm Am

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

Dm Am

Shollallahu 'Ala Muhammad

F E

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

Am E

Shollallahu 'Ala Muhammad

Dm Am

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

Dm Am

Shollallahu 'Ala Muhammad

F E Am

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

E F

Anta Syamsun Anta Badrun

G Dm Am

Anta Nuurun Fauqo Nuurin

E F

Anta Syamsun Anta Badrun

G Dm Am

Anta Nuurun Fauqo Nuurin

Dm Am

Anta Iktsiirun Wa Ghoolii..

F E Am

Anta Mishbahus Shuduri

Musik : Am E Dm Am

Dm Am F -E Am

E F

Ya Habibi Ya Muhammad

G Dm Am

Ya 'Arusal Khofiqoini

E F

Ya Habibi Ya Muhammad

G Dm Am

Ya 'Arusal Khofiqoini

Dm Am

Ya Mu-ayyad Ya Mumajjad

F E Am

Ya Imaamal Qiblataini

Reff :

Am E

Shollallahu 'Ala Muhammad

Dm Am

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

Dm Am

Shollallahu 'Ala Muhammad

F E Am

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

F E Am

Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sholawat Yasir Lana - Ai Khodijah: Ya Ilahanaa Yasirlana, Viral di TikTok

(Tribunnews.com)