Lirik dan Terjemahan Lagu Honey - Boy Pablo yang Viral di Medsos, Tentang Kisah Pasangan LDR

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Honey dari Boy Pablo dalam artikel ini.

Tembang Honey dari Boy Pablo dirilis pertama kali pada 16 Juli 2020.

Honey memiliki makna tentang sepasang kekasih yang sedang menjalin hubungan jarak jauh.

Meski telah dirilis tiga tahun lalu, lagu Honey kembali viral karena banyak digunakan di media sosial.

(Verse 1) :

The flowers wither

Bunga-bunga layu

And the clouds grow bigger

Dan awan mengembang lebih besar

Up in the garden alone, I'm freezing, but it’s fine

Di kebun sendirian, aku kedinginan, namun tidak apa-apa

'Cause I'm thinking of you

Karena aku memikirkanmu

And all of the things we could do

Dan semua hal yang kita bisa lakukan

Running as fast as I can, glad I forgot to tie my shoes

Berlari secepat yang aku bisa, Senang rasanya aku lupa mengikat tali sepatuku

(Pre-Chorus) :

Falling isn’t really that bad

Jatuh cinta bukanlah hal yang buruk

If it's for you

Jika itu untukmu

Your lips, your blush, your eyes, your touch

Bibirmu, rona pipimu, matamu, sentuhanmu

(Chorus) :

Baby, you are really something else

Sayang, kamu benar-benar sesuatu yang lain

'Cause I don't think I have smiled like this before

Karena kupikir aku tidak pernah tersenyum seperti ini sebelumnya

When I spend my time with you it tends to stop

Saat ku habiskan waktuku bersamamu, ia sepertinya berhenti

Honey, being around you is all I need

Sayang, berada didekatmu adalah yang aku butuhkan

Baby

Sayang

(Verse 2) :