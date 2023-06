Thirty Seconds to Mars Antusias Meriahkan Soundrenaline 2023

Thirty Seconds to Mars, band asal Los Angeles, California, USA.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran konser musik, Soundrenaline 2023 akan hadir pada 2 dan 3 September 2023.

Pada jumpa pers, Ravel Junardy dari Ravel Entertaiment mengumumkan fase kedua bintang tamu di acara tersebut.

Satu diantaranya adalah band asal Amerika Serikat, Thirty Seconds to Mars yang siap tampil.

Baca juga: Lauv dan Kodaline Siap Meriahkan Soundrenaline 2023

"Kami ingin sedikit menuntaskan rasa penasaran para penikmat musik yang pastinya sudah tidak sabar," kata Ravel Junardy di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

"Kita akan hadirkan Thirty Seconds to Mars," lanjutnya.

Selain musisi luar, di fase kedua ini Ravel juga mengumumkan deretan musisi lokal yang akan hadir mereka adalah The Cash, Amigdala, Endah n Rhesa dan The Panturas.

"Kami ingin menampung antusias para penonton Soundrenaline 2023," beber Ravel.

Soundrenaline 2023 nantinya akan diselenggarakan di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta.

Demi mengakomodir animo yang cukup besar, tiket Soundrenaline 2023 Presale 2 dibuka mulai jam 10 pagi 28 Juni.

Adapun harga 1 Day Pass adalah Rp 1.588.000 dan untuk 2 Day Pass Rp 2.588.000.

Sebelumnya, Soundrenaline 2023 telah mengumumkan line up fase pertama yakni band internasional yakni Lauv dan Kodaline, serta musisi-musisi nasional Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals, dan Summerlane.