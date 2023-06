Bangga Dapat Dukungan dari Anaknya, Nia Ramadhani Sebut sebagai Usaha Berproses ke Arah yang Baik

TRIBUNNEWS.COM - Bangga mendapatkan dukungan dari anak-anaknya, aktris Nia Ramadhani sebut sebagai usaha berproses ke arah yang baik.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya @ramadhaniabakrie, Selasa (27/6/2023), Nia Ramadhani mengunggah sebuah momen bersama ketiga anaknya, setelah ia baru saja memenangkan pertandingan tenis di Lagi-lagi Tenis.

Menariknya dalam unggahan tersebut, Nia Ramadhani menuliskan kata-kata haru untuk ketiga buah hatinya.

Dalam keterangan unggahannya tersebut, istri pengusaha Ardi Bakrie itu merasa bangga atas dukungan yang diberikan oleh ketiga buah cintanya.

"Mikha,Naka,Gika..Mama MENANG!! Semoga saat-saat seperti ini bisa terus terjadi ya!

Dimana mama bisa bikin kalian sampai teriak teriak "WE'RE PROUD OF YOU MAMA," tulis Nia Ramadhani.

Mengetahui ketiga anak-anaknya banga dengan dirinya, Nia Ramadhani pun sampai meneteskan air mata.

Pasalnya Nia Ramadhani menyebut momen itu sebagai kesempatan di mana ia bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik.

"Mama sampai nangis bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan untuk menjadi Manusia yang lebih baik," sambungnya.

Aktris yang namanya melejit setelah membintangi sinetron 'Bawang Merah Bawang Putih' itu juga berterimakasih dengan dirinya sendiri.

Pasalnya wanita yang akrab disapa Nia itu telah berusaha merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik.

Bangga mendapatkan dukungan dari anaknya, Nia Ramadhani ungkap sebagai usaha untuk berproses ke arah yang baik.

Perubahan yang dilakukan aktris 33 tahun itu tampaknya telah membuahkan hasil.

"Dan mama juga berterimakasih sama diri mama sendiri,karena sedikit demi sedikit usaha mama berhasil di mana mama bisa berproses ke arah yang baik dengan tujuan bisa membuat kalian bangga lahir menjadi anak mama," tuturnya.

Momen saat mempersiapkan pertandingan tenis itu pun diharapkan Nia bisa menjadi pelajaran untuk ketiga anaknya.