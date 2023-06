The Sounds Project Vol.6 Heaven Of Music, Merasakan Kembali Atmosfer Festival Besar di Indonesia

Line up The Sounds Project tahun ini diisi oleh nama-nama besar musisi Indonesia dan internasional.

TRIBUNNEWS.COM - The Sounds Project, festival ini memiliki proses panjang yang sangat luar biasa.

Berawal hanya dari acara kampus di Depok yang diinisiasi oleh para pendirinya di tahun 2015, TSP konsisten selama 8 tahun menjelma sebagai salah satu festival terbesar di Indonesia, bahkan punya penonton mancanegara dari Malaysia, Thailand, hingga Singapore.

Menyajikan hampir ratusan line up terbaik di Indonesia, dan beberapa artis International, setiap tahunnya – menurut data, The Sounds Project tercatat memiliki ratusan ribu pengunjung selama 8 tahun penyelenggaraan - menyajikan puluhan pre-event dengan tiket yang selalu habis selama 4 edisi terakhir. – bisa dibilang sebagai satu-satu nya event musik yang berawal dari kampus, yang bisa melampaui batas hingga sebesar ini.

The Sounds Project (TSP) tahun ini akan kembali bertempat di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta pada tanggal 11, 12, 13 Agustus 2023. Festival yang tahun lalu sukses dipadati oleh puluhan ribu pengunjung ini adalah salah satu festival terbesar di Indonesia, TSP&Co selaku promotor, memperbesar program festival dengan menambah satu hari, dikarenakan penuhnya kapasitas venue disaat festival hanya diselenggarakan 2 hari, di 2022.

Beberapa nama musisi besar Indonesia sempat meramaikan program TSP tahun lalu, sebut saja Dewa 19, Raisa & Isyana Sarasvati yang memberikan penampilan terbaik mereka di The Sounds Project.

Hingga musisi seperti FUR & The Walters yang didatangkan dari Inggris & Amerika Serikat. Ecopark Ancol, sebagai salah satu venue outdoor terbesar, tahun lalu kapasitasnya hampir tidak menampung penonton setia The Sounds Project yang datang dari berbagai penjuru Indonesia bahkan sampai dari luar negeri.

The Sounds Project berhasil membangun pengalaman festival secara betul-betul “penuh” dan membekas kepada seluruh audiencenya.

Mengutip pernyataan Gerhana Banyubiru selaku festival director sekaligus promotor “Tahun 2022 bisa dibilang cukup sukses, mungkin setelah pandemi euforia audiens kita lebih luar biasa, kita sadar betul sekarang tsp sudah semakin populer di kacamata pecinta konser di Indonesia.

Untuk menghindari kapasitas venue yang terlalu padat-hal hal yang tidak diinginkan, dan untuk menyuguhkan pengalaman menonton festival yang lebih maksimal, dan pastinya nyaman, kita selaku promotor extend festivalnya menjadi 3 hari di tahun ini, tentunya dengan lebih banyak line- up dan sajian-sajian yang bisa dinikmati pengunjung.”

Tulus, Noah, Mac Ayres (USA), The Black Skirts dari Korea Selatan, JKT48, Raisa, Maliq & D’Essentials, Isyana Sarasvati, Vacations (Australia) lalu ada Lyodra, Mahalini, Ziva

Magnolya, hingga Rizky Febian. The Changcuters, Vierra, Last Child, Ardhito Pramono, adalah Line Up yang dikonfirmasi akan mengisi program book The Sounds Project tahun ini.

Total hampir 80an musisi Indonesia- dan luar negeri terbaik sudah diumumkan, sebagian besar adalah nama populer yang memiliki basis penonton yang banyak. TSP&Co. Selaku promotor juga sudah mengkonfirmasi bahwa masih banyak kejutan-kejutan lain yang akan segera diumumkan.

Seperti apa pengalaman festival The Sounds Project tahun ini? Apakah akan sepenuh tahun lalu?

.Semua bisa terjawab di bulan Agustus nanti. Ditengah maraknya konser-konser bodong yang batal terselenggara tanpa alasan, The Sounds Project layaknya oase untuk Industri Musik, satu dari sedikit yang konsisten, memiliki track record yang jelas, patut diacungi jempol – dan selalu ditunggu oleh para penggemarnya setiap tahun.