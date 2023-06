Lirik Lagu dan Terjemahan True Babe - Gwen Stefani: Cause It's True, Babe, True, Babe

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu True Babe yang dipopulerkan oleh Gwen Stefani.

Lagu berjudul True Babe dirilis pada 23 Juni 2023, lalu.

Lirik Lagu True Babe - Gwen Stefani

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Cause it's true, babe, true, babe

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Cause it's true, babe, true, babe

I'm sleepin' better next to you, babe, you, babe

You're something sweeter, something true, babe, true, babe

You do me better than they do, babe, uh-huh

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Cause it's true, babe, true, babe

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

And we're from two different worlds

But you still call me your pretty girl, pretty girl

Before you, it was all a blur

Come on and call me your pretty girl, pretty girl

Cause it's true, babe, true, babe

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia True Babe - Gwen Stefani

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Karena itu benar, sayang, benar, sayang

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Karena itu benar, sayang, benar, sayang

Aku tidur lebih baik di sebelahmu, sayang, kamu, sayang

Anda sesuatu yang lebih manis, sesuatu yang benar, sayang, benar, sayang

Anda melakukan saya lebih baik daripada mereka, sayang, uh-huh

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Karena itu benar, sayang, benar, sayang

La, la, la, na-na, na-na, na, na, na, na

Dan kami dari dua dunia yang berbeda

Tapi kamu masih memanggilku gadis cantikmu, gadis cantik

Sebelum Anda, itu semua kabur

Ayo dan panggil aku gadis cantikmu, gadis cantik

Karena itu benar, sayang, benar, sayang

