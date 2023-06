Boardang-Boarding Festival 2023 Siap Lepas Landas Bulan Depan, Amankan Tiketmu Sebelum Kehabisan!

TRIBUNNEWS.COM - Tidak lama lagi, penggemar musik dalam negeri akan dapat menikmati Boardang Boarding Fest 2023. Event ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 8-9 Juli 2023, di Edu Town Arena - BSD, Tangerang.

Untuk perhelatan perdananya tahun ini, Art Media Kreasi selaku penyelenggara tak tanggung-tanggung memboyong sejumlah nama besar musisi tanah air yang dicintai oleh seluruh masyarakat, seperti Dewa 19 x Virzha, Yura Yunita, Last Child, Budi Doremi, Okaay, Tipe-X, Good Morning Everyone, Noah, Rizky Febian, D’Masiv, Hivi!, Ada Band, Setia Band, serta Private Number.

Seluruh musisi yang terlibat dalam dipastikan memberikan penampilan terbaik mereka di panggung Boardang Boarding Fest 2023, terlebih ini merupakan event musik perdana di Indonesia yang mengusung tema “Karaokean” dengan experience penerbangan.

Melalui deretan pengisi acara dengan jam terbang tinggi di industri hiburan, diharapkan seluruh passengers (sebutan untuk penonton Boardang Boarding Fest) bisa meluapkan ekspresi mereka untuk sing along dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan bersama musisi idola mereka.

Jadwal penampilan di panggung Boardang Boarding Fest 2023:

Day 1, 8 Juli 2023 - Dewa 19 x Virzha, Yura Yunita, Last Child, Budi Doremi, Okaay, Tipe-X, Good Morning Everyone

Day 2, 9 Juli 2023 - Noah, Rizky Febian, D’Masiv, Hivi!, Ada Band, Setia Band, Private Number.

Didukung tampilan visual yang fun, festival ini juga siap menyuguhkan konsep ‘Pop Art’ yang akan membawa siapa saja kembali ke gaya masa lalu. Menganut tema visual "360 Experience", keseluruhan tempat pada venue dirancang agar setiap sudutnya merepresentasikan tema yang bisa menjadi tempat atraksi dan rekreasi di luar panggung utama.

Tiket Boardang Boarding Fest 2023 dapat diakses melalui kanal resmi tiket.com dengan harga sebagai berikut:

Round Trip (2 Days Pass) Business Class – Rp400.000, Round Trip (2 Days Pass) Economy Class – Rp300.000, One Way Trip Business Class Rp.250.000, One Way Trip Economy Class Rp150.000.

@boardangboardingfest. Stay tuned!