Ketika Seniman Popomangun Beri Sentuhan Karya Seni di Butik Sun & Sand Sports

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Popomangun, seniman asal Indonesia yang karyanya sudah terpampang di banyak acara festival local maupun internasional dengan selalu membawa budaya Indonesia digandeng untuk menampilkan karyanya di butik Sun & Sand Sports.

Popomangun akan memberikan sentuhan seninya dengan karya yang berjudul “Jaya Raga Mirangga Bhineka Tunggal Ika”.

"Terinspirasi dari judul lagu band asal Jakarta, Ramayana Soul konsep karya seni oleh Popomangun ini mencoba menggambarkan bahwa memang benar pada hakikatnya jika ingin sehat secara jasmani, maka sehatlah dahulu rohaninya," kata Popomangun kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).

Dikatakan, Jaya Raga Jiwa menjadi sebuah mantra untuk mereka yang mau merdeka dalam mendapatkan kesehatan yang solid dengan berolahraga, di mana olahraga juga dekat sekali beririsan dengan ruang.

Konsep ini yang kemudian ditafsirkan oleh Popomangun kedalam siluet garis tegas dari setiap ruang lapang yang terbatas di tengah hiruk pikuk dan menumpuknya gedung tinggi di Ibu Kota.

Dengan keahlian nya, Popomangun menciptakan sebuah desain dengan memunculkan ikon-ikon Ibu Kota seperti Patung Selamat Datang yang digambarkan seperti pola bintang sehingga menghadirkan makna yang lebih luas yaitu memberi pengharapan meski celahnya terbatas oleh ruang.

Karya seni oleh Popomangun akan ditampilkan pada area fitting room dan beberapa spot lainnya di dalam butik SSS di Pondok Indah Mall 3 yang menambah nilai estetik juga memberi kesan menarik dan fresh bagi seluruh pengunjung.

Country General Manager Navya Retail Indonesia, Christine Octavia mengatakan, SSS menghadirkan taman bermain olahraga yang menjadi konsep utama butik dengan menghadirkan produk seperti adidas, Asics, Converse, Crocs, Crep Protect, Fjallraven Kanken, Hydro Flask, Keen, New Balance, Nike, On Running, PUMA, The North Face, Timberland dan Vans juga menawarkan berbagai pilihan peralatan atletik untuk yoga, latihan beban, gym di rumah, di luar ruangan, dan banyak lainnya.

"Kami berkomitmen enciptakan pengalaman menyenangkan dan menarik dan menantang setiap olahragawan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, memberikan kesempatan bagi customer untuk menguji kualitas produk yang ada di butik dengan menyediakan beberapa fasilitas area menarik yang tersebar di seluruh toko sehingga customer akan mendapatkan pengalaman yang menarik," katanya.