Wigglye, band baru asal Bandung mengajak pendengarnya berkeliling bulan lewat lantunan single "To The Moon".

TRIBUNNEWS.COM - Terbentuk pada tahun 2023. Wigglye adalah grup band musik Indie Pop/Alternatif dari Bandung, Indonesia.

Band ini digawangi oleh Dery, Stefanus, dan Tio. Nama Wigglye berasal dari plesetan kata "ugly". Meskipun nama band ini berasal dari plesetan kata "jelek" mereka yakin dengan adanya karya-karyanya tentunya bisa dapat mengubah makna "jelek" itu menjadi kata-kata indah dalam setiap lagunya yang dibuat.

Di bulan februari 2023 mereka merilis 3 Single yang berjudul To The Moon, Raindrops & Raindrops instrumental.

Single pertama Wigglye yang berjudul "To The Moon" sudah bisa didengarkan di beberapa platform musik digital kesayangan kalian. Single "To The Moon" mengajak pendegarnya untuk merasakan suasana berkeliling di bulan. Ditambah dengan official videonya yang unik, wigglye berhasil mengajak pendengar nya ikut merasakan atmosfer dari lagu itu sendiri.

Wigglye Terinspirasi dan didominasi oleh berbagai musisi dan band seperti Boy Pablo, Wave To Earth, Yon Lapa, Phum Viphurit dengan Sound 90’an.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berimajinasi tinggi, dan perjalanan panjang seseorang dari setiap tempat hingga menuju puncaknya berada di bulan. Dengan konsep musik yang renyah, lead yang simple dari Stefanus, drum energik dan bantuan ifal di dalam bass lagu ini tentunya menjadi lagu yang sangat berwarna.

Jika ingin mendengarkan lagu mereka, kalian bisa stream langsung di platform musik digital, yaitu Spotify, JOOX, Apple Music, Weezer, Youtube Music, dan Resso.