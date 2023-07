Jadwal Tayang Film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Bogor Hari Ini 1 Juli 2023

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny - Inilah sinopsis dan jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Bogor hari ini, Sabtu (1/7/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Bogor hari ini, Sabtu (1/7/2023).

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny telah tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia sejak 28 Juni 2023.

Film bergenre aksi petualangan ini disutradarai oleh James Mangold dan diproduksi 20th Century Studios.

Indiana Jones and the Dial of Destiny mengisahkan tentang seorang arkeolog yang berusaha mengambil artefak legendaris hingga dapat mengubah jalannya sejarah.

Film ini dibintangi oleh Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, John Rhys-Davies, Toby Jones, Thomas Kretschmann.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) (IMDb)

Selengkapnya, inilah jadwal tayang film Indiana Jones and the Dial of Destiny di Bioskop XXI Bogor hari ini, Sabtu (1/7/2023), dikutip dari Cinema XXI.

AEON MALL SENTUL CITY XXI

12:15 // 15:20 // 18:25 // 21:30

BOGOR SQUARE XXI

12:00 // 15:05 // 18:10 // 21:15

BOTANI SQUARE XXI

12:15 // 15:20 // 18:25 // 21:30

BOXIES XXI

12:00 // 15:05 // 18:10 // 21:15

BTM

11:30 // 14:35 // 17:40 // 20:45

CIBINONG CITY XXI

12:15 // 15:20 // 18:25 // 21:30

METMALL CIBUBUR XXI

12:15 // 15:20 // 18:25 // 21:30

RAMAYANA TAJUR XXI

17:40 // 20:45