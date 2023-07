Lirik dan Terjemahan Lagu The Rose Song - Olivia Rodrigo: You Say I'm Perfect

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu The Rose Song yang dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo.

Lagu The Rose Song ini dirilis pada 18 Juni 2021.

Diketahi, lagu The Rose Song diproduseri oleh Matthew Tishler dan masuk ke dalam album 'High School Musical: The Musical: The Series – Season 2 (Original Soundtrack)'.

Lagu The Rose Song telah diunggah di YouTube DisneyMusicVEVO pada 18 Juni 2021.

Lirik Lagu The Rose Song - Olivia Rodrigo:

[Verse 1]

All my life, I've seen myself through your eyes

Wonderin' if I am good enough for your time

You love me but for all the wrong reasons

Am I somethin' to you and not someone?

'Cause I feel trapped on this pedestal you put me on

You tell me that I'm beautiful, but I think that's an understatement

[Chorus]

'Cause I am more than what I am to you

You say I'm perfect, but I've got thorns with my petals too

And I won't be confined to your point of view

I'm breakin' through the glass you put me in

'Cause my beauty's from within

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh-oh-oh-oh

My beauty's from within

Oh-oh, oh-oh-oh-oh

[Verse 2]

So I am done livin' my lifе just for you

You watched me wither and now you'll watch mе bloom

You're hidin' in the dark, but I'm reachin' for the sun, woo-ooh

[Chorus]

'Cause I am more than what I am to you

You say I'm pretty, but I've got magic that you never knew

And I won't be confined to your point of view

I'm breakin' through the glass you put me in

'Cause I am more than what I am to you

You say I'm perfect, but I've got thorns with my petals too

And I won't be confined to your point of view

I'm breakin' through the glass you put me in

'Cause my beauty's from within

Terjemahan Lagu The Rose Song - Olivia Rodrigo:

Sepanjang hidupku, aku telah melihat diriku melalui matamu

Bertanya-tanya apakah aku cukup baik untuk waktumu

Kamu mencintaiku tetapi untuk semua alasan yang salah

Apakah aku sesuatu bagimu dan bukan seseorang?

Karena aku merasa terjebak di atas alas yang kamu tempatkan padaku

Kamu memberi tahuku bahwa aku cantik tetapi kupikir itu meremehkanku

Karena aku lebih dari apa adanya bagimu

Kamu bilang aku sempurna tetapi kelopakku juga berduri

Dan aku tidak akan terbatas pada sudut pandangmu

Aku memecahkan kaca yang kamu masukkan ke dalam

Karena kecantikanku berasal dari dalam

Oh-oh, oh-oh- oh-oh

Kecantikanku berasal dari dalam

Oh-oh

Jadi, aku telah selesai menjalani hidupku hanya untukmu

Kamu melihatku layu dan sekarang kamu akan melihatku mekar

Kamu bersembunyi dalam kegelapan tetapi aku menggapai matahari, woo-ooh

Karena aku lebih dari apa adanya bagimu

Kamu bilang aku cantik tetapi aku punya keajaiban yang tidak pernah kamu ketahui

Dan aku tidak akan terbatas pada sudut pandangmu

Aku memecahkan kaca yang kamu masukkan ke dalam

Karena aku lebih dari apa adanya bagimu

Kamu bilang aku sempurna tetapi kelopakku juga berduri

Dan aku tidak akan terbatas pada sudut pandangmu

Aku memecahkan kaca yang kamu masukkan ke dalam

Karena kecantikanku berasal dari dalam

